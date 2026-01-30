Trump reia atacurile la adresa lui Alex Pretti, asistentul medical ucis la Minneapolis: „Agitator și, poate, insurecționist”

Președintele a susținut pe Truth Social că popularitatea lui Pretti a scăzut după ce noi înregistrări au arătat că acesta a mai avut interacțiuni violente cu agenții ICE, cu mai multe zile înainte de a fi ucis.

Într-o postare târzie, joi, pe contul său de Truth Social, Donald Trump a reluat atacurile la adresa lui Alex Pretti, protestatarul ucis de agenții federali la Minneapolis

„Agitator și, poate, insurecționist, popularitatea lui Alex Pretti a scăzut considerabil odată cu apariția recentă a unui videoclip în care acesta țipă și scuipă în fața unui ofițer ICE foarte calm și stăpân pe sine, apoi lovește cu sălbăticie un vehicul guvernamental nou și foarte scump, atât de tare și violent încât stopul din spate s-a spart în bucăți”, a scris Trump.

„ A fost o adevărată demonstrație de abuz și furie, la vedere, nebunească și scăpată de sub control. Ofițerul ICE a rămas calm și stăpân pe sine, ceea ce nu este ușor în astfel de circumstanțe! MAKE AMERICA GREAT AGAIN”, a adăugat președintele.

Administrația a părut că face un pas înapoi la începutul săptămânii, după ce incidentul din Minneapolis a stârnit un val de furie în rândul societății.

Greg Bovino a fost retras din funcția de „comandant general” al Poliției de Frontieră americane, iar câțiva senatori republicani s-au alăturat democraților pentru a cere demisia secretarei pentru Securitate Internă Kristi Noem.

Mai mult, Trump a declarat duminică că administrația sa „revizuiește totul”.

Wall Street Journal a relatat că Trump a fost întrebat de două ori în mod direct dacă agentul federal a acționat corect în timpul incidentului din Minneapolis. El a răspuns: „Analizăm, examinăm totul și vom lua o decizie”.

„Nu-mi plac împușcăturile. Nu-mi plac. Dar nu-mi place când cineva participă la o manifestație și are o armă foarte puternică, încărcată la maxim, cu două încărcătoare pline cu gloanțe. Nici asta nu e bine”, a mai spus președintele.

Noi înregistrări

Recent, trei noi videoclipuri au arătat că Alex Pretti a avut mai interacțiuni cu agenții ICE cu mai multe zile înainte de moartea sa.

Înregistrările de aproximativ două minute, publicate de canalul de știri The News Movement, surprind un incident din 13 ianuarie. În imagini, Alex Pretti strigă la agenții dintr-un vehicul neinscripționat și lovește stopul mașinii în timp ce aceasta pleacă. Imediat, un agent înarmat coboară și îl trântește la pământ, în timp ce restul ofițerilor folosesc gaze lacrimogene împotriva mulțimii.

Pretti a reușit să se elibereze rapid, rămânând la fața locului în timp ce agenții se retrăgeau. După ce haina i-a fost smulsă în busculadă, videoclipul arată o armă în centura sa. Deși asistentul medical avea permis de port-armă, imaginile confirmă că acesta nu a atins-o în niciun moment al altercației.

O a doua filmare a confruntării din 13 ianuarie, publicată de Minnesota Star Tribune, confirmă brutalitatea intervenției agenților federali asupra lui Alex Pretti. Max Shapiro, martorul care a filmat incidentul, a declarat pentru ziar că asistentul medical a fost „trântit la pământ destul de violent”. La finalul înregistrării, martorul se apropie de Pretti și îl întreabă dacă se simte bine, iar Pretti răspunde: „Sunt bine. Suntem cu toții bine? Suntem cu toții în siguranță?”.