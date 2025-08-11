Trump s-a decis, „în ultima clipă”, ce va face în războiul comercial cu China

Președintele SUA, Donald Trump, ține un discurs în timpul unei conferințe de presă la Casa Albă din Washington DC, pe 11 august 2025. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Președintele SUA, Donald Trump, a semnat un ordin executiv de prelungire a armistițiului tarifar cu China cu încă 90 de zile, a declarat luni un oficial al Casei Albe, cu doar câteva ore înainte ca taxele americane asupra produselor chinezești să revină la niveluri de trei cifre, scrie Reuters.

Ordinul a fost emis după ce Trump a dat un răspuns evaziv reporterilor cu privire la prelungirea tarifelor reduse, la o zi după ce liderul american a cerut Beijingului să își mărească de patru ori achizițiile de soia din SUA.

Armistițiul tarifar dintre Beijing și Washington urma să expire marți la ora 04:01 GMT. Ordinul împiedică majorarea până la 145% a tarifelor americane la produsele chinezești, precum și a taxelor vamale chinezești la produsele americane până la 125%, niveluri care ar fi dus la un embargo comercial de facto.

„Vom vedea ce se va întâmpla”, a declarat Trump într-o conferință de presă, când a fost întrebat cum intenționează să prelungească termenul. „Au colaborat destul de bine. Relația dintre mine și președintele Xi (Jinping) este foarte bună”, a spus președintele american.

Importurile din China sunt în prezent supuse unor tarife de 30%, inclusiv o rată de bază de 10% și 20% din tarifele legate de fentanil impuse de Washington în februarie și martie. China a răspuns la această decizie, reducând rata aplicată importurilor din SUA la 10%.

În luna mai, cele două părți au anunțat o armistițiu în disputa comercială, după negocierile de la Geneva, Elveția, convenind asupra unei perioade de 90 de zile pentru continuarea discuțiilor. Ele s-au întâlnit din nou la Stockholm, Suedia, la sfârșitul lunii iulie, dar nu au anunțat un acord privind prelungirea termenului.

Kelly Ann Shaw, o înaltă funcționară în domeniul comerțului la Casa Albă în timpul primului mandat al lui Trump și actualmente angajată la Akin Gump Strauss Hauer & Feld, a declarat că se așteaptă ca Trump să prelungească luni, cu încă 90 de zile, „relaxarea tarifară” de 90 de zile.

„Nu ar fi o negociere în stilul Trump dacă nu s-ar ajunge până în ultima clipă”, a spus ea, adăugând că liderul de la Casa Albă ar putea anunța și progrese în alte aspecte ale relațiilor economice, ca fundal pentru acordarea prelungirii.

„Motivul pentru care s-a decis inițial pauza de 90 de zile a fost acela de a pune bazele unor negocieri mai ample, iar în weekend au fost multe discuții despre tot felul de subiecte, de la soia la controlul exporturilor și capacitatea excedentară”, a arătat ea.

Ryan Majerus, fost oficial comercial american, acum angajat al firmei de avocatură King & Spalding, a salutat vestea.

„Acest lucru va reduce fără îndoială anxietatea de ambele părți pe măsură ce negocierile continuă și SUA și China lucrează la un acord-cadru în toamnă. Sunt sigur că angajamentele de investiții vor fi luate în considerare în orice acord potențial, iar prelungirea le oferă mai mult timp pentru a încerca să rezolve unele dintre problemele comerciale de lungă durată”, a spus el.

Casa Albă a refuzat să ofere alte detalii, în afara declarațiilor lui Trump. Departamentul Trezoreriei și Biroul Reprezentantului Comercial al SUA nu au răspuns solicitărilor de a transmite puncte de vedere.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că Washingtonul are premisele unui acord cu China și că este „optimist” cu privire la calea de urmat.

Trump a insistat duminică pentru concesii suplimentare, îndemnând China să-și crească de patru ori achizițiile de soia, deși analiștii au pus la îndoială fezabilitatea unui astfel de acord. Trump nu a reluat luni această solicitare.

Dar Washingtonul a mai presat Beijingul să-și încetez achizițiile de petrol rusesc, Trump amenințând cu impunerea de tarife secundare asupra Chinei.