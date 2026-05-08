Trump salută o „uriaşă victorie” pentru republicani în Virginia, înainte de alegerile cruciale de la jumătatea mandatului

Curtea Supremă a statului american Virginia a anulat vineri redesenarea circumscripţiilor electorale favorabilă democraţilor, o lovitură grea pentru Partidul Democrat cu mai puţin de şase luni înaintea alegerilor legislative de la jumătatea mandatului („Midterms”), relatează France Presse și Agerpres.

Imediat, preşedintele republican Donald Trump a salutat, într-un mesaj pe reţeaua sa Truth Social, o „uriaşă victorie” pentru partidul său.

Reconfigurarea iniţiată de democraţi le-ar fi asigurat acestora, practic, un plus de patru reprezentanţi, de la 6 la 10, din totalul de 11 din Virginia. Ea fusese aprobată prin referendum pe 21 aprilie.

Însă Curtea Supremă din Virginia l-a anulat din motive de procedură, considerând că procesul nu a respectat prevederile Constituţiei statului şi că, în consecinţă, referendumul este „nul şi neavenit”.

Un eventual recurs rămâne posibil la Curtea Supremă a Statelor Unite.

Practica Gerrymandering

Cerând în 2025 Texasului să îşi redeseneze harta electorală în favoarea republicanilor, Donald Trump a provocat un val de reconfigurări ale circumscripţiilor electorale pe teritoriul ţării, unele dintre ele în state conduse de democraţi decişi să riposteze, precum în Virginia şi California.

Metoda decupajului electoral, aşa-numitul „gerrymandering”, este o veche practică a partidelor americane pentru a-şi asigura un avantaj în alegeri şi a-şi consolida puterea.

În SUA, cetăţenilor li se cere să se înregistreze ca democraţi sau republicani, iar numeroase hărţi electorale sunt trasate în funcţie de aceste date.

Decizia din 29 aprilie a Curţii Supreme americane, cu majoritate conservatoare, de a restrânge redesenarea districtelor electorale ce favoriza minorităţile a reconfigurat şi mai mult peisajul politic.

Mai mulţi guvernatori republicani din sud, precum cei din Louisiana şi Alabama, şi-au anunţat deja intenţia de a redesena circumscripţiile electorale pentru a elimina mandate democrate, iar statul Tennessee a adoptat joi o nouă hartă care elimină un district electoral cu populaţie predominant de culoare.