Trump salută „progrese majore” în vederea deschiderii unei baze americane în Polonia

Preşedintele american Donald Trump a salutat joi „progresele majore” făcute în vederea înfiinţării unei baze militare americane în Polonia, după ce Varşovia a anunţat că se află în discuţii cu Washingtonul pe această temă, relatează AFP.

„Datorită conducerii curajoase a prietenului meu Karol Nawrocki, preşedintele Poloniei, s-au înregistrat progrese majore în vederea înfiinţării unei baze a armatei terestre americane în Polonia. Dacă acest proiect se va concretiza, locaţia va fi anunţată foarte curând”, a scris Trump pe reţeaua sa socială Truth Social.

„Acesta va fi un moment istoric pentru măreaţa noastră alianţă dintre Statele Unite şi Polonia”, a mai adăugat Donald Trump în mesaj, potrivit News.ro.

Aproximativ 10.000 de soldaţi americani sunt staţionaţi în prezent în Polonia, aproape exclusiv în cadrul unui sistem de rotaţii.

Statele Unite au demarat oficial o reevaluare a prezenţei lor militare în Europa, menită să o determine pe aceasta din urmă să-şi asume „responsabilitatea principală pentru apărarea sa convenţională”, lăsând astfel să planeze spectrul unei reduceri semnificative a prezenţei americane pe Bătrânul Continent.

Polonia, care joacă un rol strategic pe flancul estic al NATO şi alocă deja aproximativ 5% din PIB-ul său apărării, îşi modernizează armata prin achiziţii de miliarde de euro, în special din SUA, şi depune eforturi pentru consolidarea prezenţei americane pe teritoriul său.

Statele Unite au criticat aspru numeroase ţări europene care au refuzat să permită forţelor americane utilizarea bazelor NATO de pe teritoriul lor în timpul războiului împotriva Iranului.

Şeful Pentagonului, Pete Hegseth, a ameninţat totodată Alianţa Nord-Atlantică că va reduce contribuţia americană la bugetul acesteia dacă anumite state refuză să respecte angajamentele asumate anul trecut în cadrul summitului NATO de la Haga. Aliaţii s-au angajat atunci să aloce, până în 2035, cel puţin 5% din PIB pentru cheltuielile de securitate, dintre care 3,5% pentru cheltuielile strict militare.