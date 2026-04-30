„Probabil”. Trump confirmă cum vrea să pedepsească două mari țări europene membre NATO

Un elicopter HH-60W Jolly Green II, într-o misiune de antrenament de rutină deasupra regiunii Friuli-Venezia Giulia din Italia, pe 11 februarie 2026. FOTO: Mubin Ferdous / Alamy / Profimedia

Președintele SUA, Donald Trump, a răspuns joi „probabil” când a fost întrebat dacă ia în considerare retragerea unor efective militare americane din două țări europene din Alianța Nord-Atlantică, Italia și Spania, la o zi după ce a anunțat că Washingtonul analizează reducerea numărului său de militari din Germania, scriu Reuters și CNN.

Declarația liderului de la Casa Albă vine în contextul în care SUA își reevaluează pe larg prezența militară în Europa, pe fondul dezacordurilor cu aliații din cadrul NATO privind războiul cu Iranul.

„Adică, ei nu au fost tocmai la bord”, a răspuns Trump, când a fost întrebat despre posibilitatea reducerii efectivelor militare americane din Italia și Spania. Cu o seară înainte, Trump afirmase că analizează și o posibilă reducere a trupelor din Germania.

„Da, probabil că o voi face”, a adăugat Trump, „De ce n-aș face-o? Italia nu a fost de niciun ajutor. Spania a fost groaznică. Absolut”, a mai declarat președintele republican.

Trump a avut fricțiuni semnificative cu liderii aliaților europeni din cauza faptului că aceștia nu au oferit sprijin în războiul cu Iranul. Și joi, în Biroul Oval de la Casa Albă, președintele american și-a reînnoit criticile la adresa cancelarului german Friedrich Merz, în special.

„Și ați fi crezut că ei (aliații, n.r.) ar fi spus: «Ne-ar face plăcere să vă ajutăm»”, a spus Trump.

„Adică, el face o treabă groaznică”, a adăugat liderul american referindu-se la Merz.

Merz a declarat, mai devreme în cursul acestei săptămâni, că Statele Unite sunt „umilite” de Iran, deși a spus și că relația lui cu Trump rămâne una „bună”.

Trump i-a criticat aspru, în ultima perioadă, pe aliații din NATO pentru că nu și-au trimis forțele navale să ajute la deschiderea Strâmtorii Ormuz, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.

Strategica strâmtoare, prin care treceau înainte de războiul cu Iranul aproximativ o cincime din livrările globale de petrol și gaz natural lichefiat, a rămas practic închisă de la începutul lunii martie, ceea ce a provocat turbulențe pe piețe și perturbări fără precedent în aprovizionarea cu energie la nivel mondial.