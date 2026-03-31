Trump schimbă strategia în Iran. Planul B pe care l-a dezvăluit consilierilor săi

Președintele SUA, Donald Trump, le-a spus consilierilor săi că este dispus să pună capăt campaniei militare împotriva Iranului chiar dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne în mare parte închisă și să amâne pentru moment operațiunea complexă de redeschidere a acesteia, au declarat surse din cadrul administrației SUA pentru Wall Street Journal.

Conform sursei citate, prima opțiune a lui Trump rămâne deschiderea strâmtorii prin negocierea încetării războiului cu regimul iranian, în timp ce a doua opțiune ar fi să ceară aliaților săi, în special statelor din Golf și NATO, să conducă operațiunile de redeschidere a canalului maritim îngust situat între Iran și Oman, care a devenit epicentrul crizei cu efecte în toată lumea, relatează The Jerusalem Post.

Trump a decis că SUA ar trebui să-și atingă obiectivele principale de a paraliza marina iraniană și stocurile sale de rachete și de a reduce ostilitățile actuale, exercitând în același timp presiuni diplomatice asupra Teheranului pentru a relua fluxul liber al comerțului.

Alte opțiuni militare sunt luate în considerare de președintele SUA, potrivit oficialilor citați de WSJ, dar acestea nu reprezintă în prezent o prioritate imediată pentru el.

De asemenea, guvernul american estimează că orice campanie militară axată pe redeschiderea Strâmtorii Ormuz ar dura între patru și șase săptămâni.

Soluția lui Netanyahu

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a sugerat luni că o soluție pe termen lung la criza din Strâmtoarea Ormuz ar putea fi găsită fără o operațiune militară, ci mai degrabă prin redirecționarea conductelor statelor din Golf.

„Soluțiile pe termen lung includ redirecționarea conductelor de energie spre vest, prin Arabia Saudită, către Marea Roșie și Marea Mediterană, ocolind punctul de strangulare geografic al Iranului”, a explicat Netanyahu într-un interviu acordat publicației conservatoare americane Newsmax.

Statele din Golf i-au cerut lui Trump să continue atacurile împotriva Iranului până când regimul islamic nu va mai reprezenta o amenințare pentru regiune.

Potrivit unor oficiali din Golf și din Israel citați de AP, statele din Golf consideră că Iranul nu a fost încă suficient de slăbit, la aproape o lună de la începutul războiului din Orientul Mijlociu.

Oficialii din Golf au insistat în mod special asupra faptului că situația actuală oferă o oportunitate cheie de a elimina regimul iranian, chiar și după ce au ezitat la începutul războiului din cauza preavizului scurt pe care l-au primit înainte de atacul comun israeliano-american.

Taxă pentru tranzitarea Strâmtorii Ormuz

Și Iranul plănuiește să pună o taxă în Strâmtoarea Ormuz. O comisie parlamentară a aprobat un proiect de lege pentru a impune un bir de tranzit navelor care trec prin acest nod strategic, a relatat luni presa de stat, scrie AFP.

Potrivit unui membru al comisiei de securitate a parlamentului citat de televiziunea de stat, proiectul include „dispoziții financiare și sisteme de taxare în riali”, moneda iraniană, precum și cooperarea cu Omanul, aflat de cealaltă parte a strâmtorii.

De asemenea, include „interdicția de trecere pentru americani și regimul sionist” (Israel), precum și interdicția pentru alte țări care au impus sancțiuni împotriva Iranului.

În timp de pace, aproximativ o cincime din țițeiul și gazele naturale lichefiate din lume tranzitează prin strâmtoarea Ormuz.

De la începutul războiului, traficul de acolo a scăzut cu aproximativ 95%, potrivit platformei de urmărire maritimă Kpler. Repercusiunile se resimt pe toate piețele energetice globale.

Exporturile iraniene de petrol, în creștere

Exporturile de petrol ale Iranului au continuat să crească în prima lună de război, în timp ce transporturile de hidrocarburi ale altor state din Golf au fost grav afectate de blocajul din Strâmtoarea Ormuz, potrivit unei analize publicate de Bloomberg şi citate de presa internaţională, scrie News.ro.

Datele analizate de Bloomberg arată că Iranul a exportat aproximativ 1,8 milioane de barili de petrol pe zi în această lună, cu aproape 8% mai mult decât media zilnică din 2025, ceea ce înseamnă venituri suplimentare de sute de milioane de dolari pentru Teheran.

În timp ce multe nave comerciale rămân blocate în Golf din cauza riscurilor militare şi a atacurilor asupra transportului maritim, exporturile iraniene continuă să circule, în mare parte către China, principalul cumpărător al petrolului iranian, conform Reuters.

Datele maritime arată că majoritatea navelor care au reuşit să traverseze strâmtoarea sunt petroliere iraniene sau nave ale statelor considerate prietene, în timp ce multe transporturi ale altor producători au fost suspendate.

Perturbarea traficului a afectat grav exporturile regionale. Analiştii avertizează că blocajul din Ormuz a redus drastic fluxurile de petrol şi gaze din Golf şi a creat una dintre cele mai mari crize energetice globale din ultimele decenii.

Situaţia a oferit Iranului o pârghie strategică majoră asupra pieţelor energetice. Chiar dacă infrastructura militară iraniană a fost lovită de atacurile americane şi israeliene, controlul asupra traficului maritim prin Ormuz îi permite Teheranului să influenţeze direct fluxurile energetice globale.

Avertismentul analiștilor

Analiştii avertizează că, dacă războiul continuă şi traficul rămâne limitat, preţurile energiei ar putea creşte şi mai mult, iar impactul se va reflecta în costurile combustibililor şi în preţurile bunurilor la nivel global.

Experţii subliniază că dreptul maritim internaţional prevede libertatea de tranzit prin strâmtori esenţiale pentru navigaţie globală.

Totuşi, nici Iranul şi nici Statele Unite nu au ratificat Convenţia ONU privind Dreptul Mării, ceea ce complică aplicarea acestor reguli în actualul conflict.