Trump este „tot mai aproape de un război major cu Iranul”. Dar când poate începe? Dezvăluirile unei publicații americane, pe fondul mobilizării militare masive a SUA

Grupul de atac al portavionului USS Abraham Lincoln, în timpul unui exercițiu pe 7 februarie 2022. Credit line: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Negocierile SUA-Iran din Oman nu au adus un progres, și chiar JD Vance a avertizat că deși Donald Trump dorește un acord cu Teheranul, el ar putea decide că diplomația „a ajuns la final”. Surse citate de site-ul Axios spun că războiul pare a fi mai aproape decât cred americanii.

În ciuda negocierilor purtate în Oman de oficialii de la Washington și Teheran, administrația Trump este mai aproape de un război major cu Iranul, scrie site-ul american Axios.

Publicația citează surse care spun că o operațiune militară americană în Iran ar fi probabil o campanie masivă, de câteva săptămâni, care ar semăna mai mult cu un război în toată regula decât cu operațiunea precisă din Venezuela de luna trecută.

Aceleași surse au explicat că această operațiune militară ar fi una în colaborare cu Israelul și ar avea o amploare mult mai mare decât războiul de 12 zile dintre Israel și Iran din iunie anul trecut, când SUA s-au alăturat în cele din urmă pentru a distruge instalațiile nucleare subterane ale Teheranului.

Axios observă în acest context cât de redusă este dezbaterea din SUA pe tema a ceea ce s-ar putea dovedi cea importantă intervenție militară americană în Orientul Mijlociu din ultimul deceniu.

Negocieri fără rezultat

Trump a dat de înțeles că ar putea declanșa o intervenție în Iran în ianuarie, pentru a susține protestele masive antiguvernamentale reprimate în cele din urmă de regimul de la Teheran.

Dar, când fereastra de oportunitate a trecut, administrația a trecut la o abordare pe două fronturi: negocieri pe tema programului nuclear, combinate cu o consolidare militară masivă.

În acest moment, un acord nu pare probabil, scrie Axios.

Consilierii lui Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, s-au întâlnit marți, la Geneva, cu ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, pentru o discuție de trei ore.

Deși ambele părți au declarat că discuțiile „au înregistrat progrese”, diferențele sunt mari, iar oficialii americani nu sunt optimiști în ceea ce privește eliminarea acestora, a scris presa americană.

JD Vance a declarat pentru Fox News că discuțiile „au decurs bine” în anumite privințe, dar „în alte privințe, a fost foarte clar că președintele a stabilit niște limite pe care iranienii nu sunt încă dispuși să le recunoască și să le respecte”.

Vance a avertizat chiar că, deși Trump dorește un acord, el ar putea decide că diplomația „a ajuns la finalul său natural”.

Crește mobilizarea SUA

Între timp, mobilizarea militară decisă de Trump a sporit și include acum două portavioane, cel puțin zece nave de război, sute de avioane de luptă și multiple sisteme de apărare antiaeriană.

O parte din această putere de foc este încă în drum spre destinație.

Peste 150 de zboruri militare americane au transportat sisteme de arme și muniție în Orientul Mijlociu.

Și doar în ultimele 24 de ore, alte 50 de avioane de vânătoare – F-35, F-22 și F-16 – s-au îndreptat spre regiune.

Consolidarea militară și retorică a lui Trump îi îngreunează retragerea fără concesii majore din partea Iranului în ceea ce privește programul său nuclear.

Consilierii săi, scrie Axios, nu consideră desfășurarea tuturor acestor echipamente ca fiind o cacealma.

Israelul este pregătit pentru un război

Guvernul israelian – care promovează un scenariu maximalist, ce vizează schimbarea regimului, precum și distrugerea programelor nucleare și balistice ale Iranului – se pregătește pentru un scenariu de război în câteva zile, potrivit a doi oficiali israelieni.

Unele surse americane au declarat pentru Axios că SUA ar putea avea nevoie de mai mult timp. Senatorul republican Lindsey Graham a spus că atacurile ar putea avea loc peste câteva săptămâni. Dar alții spun că calendarul ar putea fi mai scurt.

„Șeful începe să se sature. Unii dintre cei din jurul său îl avertizează să nu intre în război cu Iranul, dar cred că există 90% șanse să asistăm la acțiuni militare în următoarele câteva săptămâni”, a spus un consilier al lui Trump, scrie Axios.

Oficialii americani au declarat după discuțiile de marți că Iranul trebuie să revină cu o propunere detaliată în două săptămâni.

Există un precedent. Pe 19 iunie, anul trecut, Casa Albă a stabilit un termen de două săptămâni pentru ca Trump să decidă între continuarea discuțiilor sau atacuri. Trei zile mai târziu, el a lansat Operațiunea Midnight Hammer.