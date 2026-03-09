Trump „se gândește” să preia controlul asupra Strâmtorii Ormuz și amenință Iranul cu „sfârșitul”

Fum care se ridică deasupra unei nave, în urma unei explozii în portul Bandar Abbas, din Strâmtoarea Ormuz. Imagine din satelit suprinsă de Planet Labs PBC, pe 2 martie 2026. FOTO: AFP / AFP / Profimedia

Președintele american Donald Trump a declarat luni, într-un interviu acordat CBS News, că SUA „ar putea face multe” în legătură cu Strâmtoarea Ormuz, în condițiile în care transportul maritim este aproape blocat pe această cale navigabilă crucială, prin care este transportat aproximativ 20% din petrolul mondial.

Liderul american a afirmat că strâmtoarea — situată între Iran și Peninsula Arabică — este deschisă în prezent, dar i-a spus corespondentei CBS la Casa Albă, Weijia Jiang, într-un interviu acordat prin telefon, că administrația lui „se gândește să o preia”.

De asemenea, el a amenințat Iranul dacă acesta va interfera cu ruta maritimă vitală.

„Au tras tot ce aveau de tras și ar fi bine să nu încerce nimic drăguț, altfel va fi sfârșitul acelei țări”, a spus președintele american.

„Dacă vor face ceva rău, va fi sfârșitul Iranului și nu veți mai auzi niciodată de numele acesta”, a amenințat Donald Trump.

Prețurile petrolului au crescut brusc de la începutul războiului cu Iranul și se situează în prezent în jurul valorii de 100 de dolari pe baril.

Iranul nu a închis strâmtoarea, dar a amenințat că va trage asupra oricărui petrolier american sau israelian care va încerca să treacă prin ea, notează The Guardian.

Declarațiile lui Trump pentru CBS News vin în contextul în care Kremlinul a anunțat mai devreme că președintele american l-a sunat pe Vladimir Putin pentru a discuta despre războiul cu Iranul și despre conflictul din Ucraina.

În interviul acordat postului american de știri, președintele a mai afirmat că războiul împotriva Iranului este „aproape terminat și că Washingtonul este „foarte mult înainte” de termenul inițial estimat de patru până la cinci săptămâni, potrivit postărilor de pe rețeaua de socializare X a jurnalistei de la CBS News.

„Cred că războiul (cu Iranul, n.r.) este, în mare parte, aproape terminat. Ei (iranienii, n.r.) nu au marină, nu au comunicații, nu au forțe aeriene”, a spus Trump.

Anunțul G7

Miniștrii de Finanțe din Grupul statelor puternic industrializate (G7) au discutat luni despre o posibilă utilizare a rezervelor strategice de petrol pentru a ajuta la stabilizarea pieței, în contextul în care cotațiile țițeiului au crescut vertiginos din cauza războiului din Orientul Mijlociu, dar nu au luat deocamdată nicio decizie.

„Vom urmări îndeaproape situația, suntem pregătiți să luăm toate măsurile necesare, inclusiv accesarea rezervelor strategice de petrol, pentru a stabiliza piața, dar nu am ajuns încă acolo”, a declarat ministrul francez al Finanțelor, Roland Lescure, la finalul reuniunii.

O astfel de măsură, dacă se va dovedi necesară, poate fi eficientă doar dacă este implementată într-un mod coordonat, a explicat Roland Lescure de la Bruxelles, unde participă la o reuniune a Eurogrupului, au relatat AFP și Agerpres.

În drum spre Cipru, luni dimineața, președintele francez, Emmanuel Macron, a declarat că „utilizarea rezervelor strategice este o opțiune luată în considerare”. „Este analizată o coordonare între șefii de stat și de guvern din G7 în această săptămână pe tema energiei”, a adăugat președintele Franței.

Macron a anunțat, de asemenea, că o reuniune a miniștrilor Energiei va avea loc marți, în marja summitului nuclear, care va reuni aproximativ 60 de țări la Paris.

Franța, țara care în prezent deține președinția G7, a cerut organizarea unei reuniuni a miniștrilor de Finanțe și guvernatorilor băncilor centrale din țările G7 (Statele Unite, Japonia, Canada, Marea Britanie, Franța, Germania și Italia), în format de videoconferință, luni, la ora 13:30 (12:30 GMT), pentru a „evalua situația din Golf”.

Acțiuni coordonate de scoatere de petrol din rezervele strategice au fost efectuate doar de cinci ori până acum, de două ori ca răspuns la invazia Rusiei în Ucraina în 2022. Înainte de aceasta, rezervele strategice au fost accesate în urma întreruperilor de aprovizionare din Libia, a uraganului Katrina și în timpul primului Război din Golf.

Luni, cotația țițeiului Brent a crescut până la aproape 120 de dolari pe baril, de la aproximativ 72 de dolari înainte de război, deoarece închiderea Strâmtorii Ormuz a blocat în mare măsură exporturile producătorilor de petrol din Golful Persic.

Mai multe companii importante care se ocupă cu extracția petrolului, inclusiv Emiratele Arabe Unite și Irak, au fost deja forțate să reducă producția din cauza lipsei de spații de stocare, în timp ce Arabia Saudită se grăbește să își redirecționeze exporturile prin Marea Roșie.

Consumatorii din întreaga lume resimt deja impactul perturbărilor din Orientul Mijlociu, în condițiile în care au apărut cozi la benzinării și a crescut prețul biletelor de avion.

Multe rafinării asiatice, care depind de petrolul din Orientul Mijlociu, au fost nevoite să reducă activitatea, deoarece se luptă să găsească surse alternative de aprovizionare.