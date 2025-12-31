Trump și-a folosit pentru prima oară în acest mandat dreptul de veto pentru a pedepsi statul Colorado

Președintele SUA, Donald Trump, și-a folosit dreptul de veto împotriva unui important proiect privind apa potabilă din Colorado, fiind criticat imediat de parlamentara republicană de Colorado Lauren Boebert, o fostă loială a mișcării MAGA, dar care l-a contestat recent pe Trump în legătură cu dosarele Jeffrey Epstein, notează Reuters.

Casa Albă a anunțat marți seara veto-ul lui Trump contra legii „Finish the Arkansas Valley Conduit (AVC)”, care a fost aprobată în unanimitate atât de Camera Reprezentanților, cât și de Senat, precum și asupra unei a doua măsuri care afectează un proiect din Florida.

Acestea sunt primele cazuri din al doilea mandat prezidențial al lui Trump în care acesta își folosește dreptul de veto.

Colorado, pedepsit de Trump pentru că n-a eliberat-o pe Tina Peters

Veto-ul asupra proiectului din Colorado a venit după ce Trump a promis că va riposta împotriva acestui stat american pentru că nu a eliberat-o pe aliata sa Tina Peters din închisoare, în ciuda încercării sale de a o grația la începutul lunii, și după acțiunea lui Boebert de a forța eliberarea dosarelor guvernamentale privindu-l pe Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale.

Peters, fostă funcționară a comitatului Colorado, execută o pedeapsă de nouă ani de închisoare după ce a fost condamnată pentru falsificarea ilegală a mașinilor de vot în alegerile prezidențiale din 2020.

Grațierea lui Trump acoperă doar acuzațiile federale, iar statul a refuzat să o elibereze pe Peters.

Boebert, care a inițiat proiectul de lege, a condamnat veto-ul lui Trump asupra acestui „proiect de lege complet necontroversat și bipartizan”. Ea a scris pe X că speră ca „acest veto să nu aibă nimic de-a face cu represalii politice pentru denunțarea corupției și solicitarea de responsabilitate”.

Ce prevedeau proiectele pe care Trump și-a folosit dreptul de veto

Proiectul de lege viza finanțarea unui proiect vechi de zeci de ani pentru a aduce apă potabilă sigură în 39 de comunități din Câmpiile de Est ale Colorado, unde apa freatică are un conținut ridicat de sare, iar fântânile generează uneori radioactivitate în rețeaua de alimentare cu apă.

În scrisoarea sa adresată Congresului, Trump a declarat că și-a folosit dreptul de veto pentru a împiedica „contribuabilii americani să finanțeze politici costisitoare și nesigure”.

Nu este deocamdată clar dacă liderii republicani din Congres vor permite un vot parlamentar care să anuleze veto-ul lui Trump.

Boebert a fost unul dintre cei patru legislatori republicani, alături de Marjorie Taylor Greene, care au jucat un rol cheie în forțarea publicării dosarelor Departamentului de Justiție privind cazul Epstein. Trump s-a opus eliberării dosarelor timp de luni de zile.

Casa Albă a declarat că Trump și-a folosit dreptul de veto și față de o măsură de cheltuire a 14 milioane de dolari pentru protejarea unei zone cunoscute sub numele de Osceola Camp din Parcul Național Everglades, locuită de membri ai tribului Miccosukee de nativi americani, care s-au opus centrului improvizat de detenție a imigranților „Alligator Alcatraz” din Everglades. Un judecător federal a ordonat acum închiderea centrului de detenție.

Trump a afirmat că tribul nu a fost niciodată autorizat să locuiască în zona Osceola Camp și că administrația sa nu va sprijini proiecte pentru interese speciale, în special cele „nealiniate” cu politicile sale de imigrare.