Trump „și-a pierdut instrumentul favorit” după decizia Curții Supreme de anulare a taxelor vamale, dar are în continuare la dispoziție o „armadă tarifară”. Experții explică de ce îl avantajează incertitudinea

Decizia Curții Supreme a SUA de a anula o mare parte dintre taxele vamale pe care le-a introdus administrația Trump nu va pune capăt incertitudinii care planează asupra mediului de afaceri și a partenerilor comerciali, chiar dacă a slăbit capacitatea președintelui american de a amenința și de a impune tarife imediat, estimează Reuters într-o analiză despre implicațiile hotărârii luate de cea mai înaltă instanță a națiunii.

Vineri, Curtea Supremă a anulat tarifele introduse de administrația Trump la importuri, prin intermediul International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), o lege din 1977. Curtea a stabilit că au fost încălcate atribuțiile Congresului. Președintele a răspuns anunțând un nou tarif global, de 10%, printr-o altă pârghie legislativă, iar după mai puțin de 24 de ore a crescut taxa la 15%, nivelul maxim permis de legea în cauză.

„Oamenii sunt îngrijorați de ceea ce va face”

Replierea rapidă a lui Trump este emblematică pentru dorința și capacitatea președintelui american de a-și ține partenerii comerciali pe vârfuri, crede Wendy Cutler, fost oficial american din domeniul comerțului și vicepreședintă a think-tank-ului Asia Society Policy Institute.

„Incertitudinea, în viziunea sa, pur și simplu îi dă o pârghie suplimentară enormă, dincolo de tarifele vamale în sine. Pentru că oamenii sunt îngrijorați de ceea ce va face”, a explicat ea.

Pe de altă parte, Wendy Cutler și alți experți din zona de comerț consideră că decizia Curții Supreme taie din elanul președintelui. Tariful global anunțat vineri poate sta în vigoare doar 150 de zile, iar pentru a introduce taxe vamale noi prin alte pârghii legislative va fi nevoie de mai mult timp până la implementare, lăsându-l pe Trump fără abordarea de tip „oricând, oriunde din orice motiv” de care dispunea prin intermediul IEEPA.

„Și-a pierdut instrumentul favorit. În special pentru chestiuni de politică externă și lucruri care îl deranjează la alte țări și care nu au nicio legătură cu comerțul, el și-a pierdut capacitatea de a face amenințări credibile”, a spus Cutler.

„O lovitură semnificativă, dar nu paralizantă”

William Reinsch, fost oficial de rang înalt din guvernul american, care lucrează acum la Center for Strategic and International Studies, este de acord că hotărârea Curții Supreme, luată cu o majoritate de 6-3, diminunează capacitatea lui Trump de a amenința alte țări.

„Îi ia capacitatea de a agita ciomagul”, a spus el.

Michael Froman, președintele Council on Foreign Relations, think-tank specalizat în politica externă americană și afaceri internaționale, consideră că decizia Curții și răspunsul administrației Trump lasă multe întrebări fără răspuns. Una dintre ele se referă la eventuala rambursare a taxelor încasate de guvernul american prin pârghia anulată de instanță.

„Poate cel mai important impact al deciziei Curții Supreme este acela că ar trebui să reducă amenințarea sau utilizarea tarifelor vamale ca formă preferată de președinte de influență sau pedeapsă în afara domeniului comercial”, a declarat Froman, care între 2013 și 2017 a fost negociator-șef pe probleme de comerț al fostului președinte Barack Obama.

Josh Lipsky, președintele Departamentului de economie internațională de la Atlantic Council, a avertizat că este prea devreme pentru a prezice impactul deciziei Curții Supreme, având în vedere incertitudinea cu privire la noile tarife vamale și disponibilitatea președintelui de a utiliza o serie de instrumente.

„Este o lovitură semnificativă pentru agenda sa economică și comercială internațională. Nu este neapărat una paralizantă, având în vedere celelalte autorități (pârghii legislative, n.r.), dar trebuie să vedem cum se vor desfășura acestea în practică. Se simte de parcă «armada tarifară» a venit în ajutor în pofida (deciziei privind) IEEPA. Dar cum se va desfășura acest lucru în termeni de putere, de influență este o altă întrebare în lunile care urmează”, a explicat el.

Partenerii se tem să renegocieze acordurile, cred analiștii

Deocamdată este neclar ce se va întâmpla cu cele aproape 20 de acorduri-cadru sau acorduri comerciale mai ferme pe care administrația Trump le-a semnat cu diverse țări în ultimele luni și care aveau la bază amenințările tarifare pe care le lansase președintele american cu ajutorul IEEPA.

Trump, reprezentantul american pentru comerț Jamieson Greer și secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, au insistat vineri că acordurile ar trebui să rămână în vigoare, chiar dacă nivelurile tarifelor de acolo ar fi mai mari decât taxa universală temporară.

Analiștii se îndoiesc că țările vor încerca să anuleze sau să renegocieze acordurile, de teamă să nu îl enerveze pe președintele american.

Poate că Trump și-a pierdut „bazooka comercială”, dar acordurile nu se vor destrăma, consideră Miriam Sapiro, fost oficial comercial american de rang înalt și profesoară adjunctă de afaceri publice și internaționale la Universitatea Columbia. Pe de altă parte, hotărârea Curții Supreme le-ar putea oferi altor țări mai multă putere în negocierile cu administrația Trump.

„Va exista în continuare interes în încheierea de acorduri ca urmare a incertitudinii și a dorinței de a menține SUA ca aliat ferm și partener ferm”, a spus ea. „Însă țările au într-adevăr o putere de negociere puțin mai mare decât ar fi putut simți că au anterior”, a mai spus ea, conform Reuters.