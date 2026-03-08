Trump și armata israeliană îl amenință pe viitorul lider al Iranului. „Va trebui să obțină o aprobare de la noi”

Clericii iranieni au ajuns la un consens cu privire la succesorul ayatollahului Ali Khamenei și sunt în curs de finalizare a deciziei, conform presei de stat, însă președintele american Donald Trump și Israelul au lansat deja amenințări în privința viitorului conducător suprem de la Teheran. Khamenei, care preluase rolul în 1989, a fost ucis într-un atac aerian israelian, cu sprijinul Statelor Unite, la începutul războiului.

Indiferent cine va fi ales, „nu va rezista mult” fără aprobarea Statelor Unite, a declarat Trump, duminică, într-un interviu pentru ABC News.

„Va trebui să obțină o aprobare de la noi”, a avertizat liderul american. „Dacă nu obține o aprobare de la noi, nu va rezista mult. Vrem să ne asigurăm că nu va trebui să ne întoarcem la fiecare 10 ani”, a continuat el.

„Nu vreau ca oamenii să trebuiască să se ducă înapoi în cinci ani și să trebuiască să facă același lucru din nou sau, mai rău, să îi lăsăm (pe iranieni, n.r.) să aibă o armă nucleară”, a mai spus președintele Trump.

Întrebat dacă ar fi dispus să dea undă verde pentru alegerea unei persoane care are legături cu vechiul regim, el a răspuns: „Aș face-o, pentru a alege un lider bun, aș face-o, da, aș face-o. Există numeroase persoane care s-ar putea califica”.

Mesajul armatei israeliene

Forțele de Apărare a Israelului (IDF) au amenințat că îi vor lua în vizor atât pe succesorul lui Ali Khamenei, cât și pe cei implicați în procesul de alegere a noului lider, potrivit CNN.

„După eliminarea tiranului Khamenei, regimul iranian terorist încearcă să se regrupeze și să aleagă un nou lider suprem”, a declarat IDF pe rețelele sociale.

„Vreau să subliniez că brațul lung al Statului Israel va continua să-l urmărească pe succesor și pe oricine încearcă să-l numească”, a mai declarat armata israeliană.

IDF a lansat un avertisment și pentru cei implicați în procesul de alegere.

„Nu vom ezita să vă țintim și pe voi. Considerați-vă avertizați”, a mai declarat IDF.