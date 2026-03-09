Trump l-a sunat pe Putin. Au discutat o oră, în principal despre războaiele din Iran și Ucraina

Președintele rus Vladimir Putin și omologul său american Donald Trump au discutat, în cadrul unei conversații telefonice „sincere și constructive”, despre războiul din Iran și cel din Ucraina, a anunțat luni seară Kremlinul.

„Accentul a fost pus pe situația din jurul conflictului cu Iranul și pe negocierile bilaterale în curs, cu participarea reprezentanților SUA, privind soluționarea problemei ucrainene”, a declarat jurnaliștilor ruși consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, referitor la această convorbire telefonică de luni dintre Putin și Trump, relatează agențiile France Presse și Reuters.

Potrivit lui Iuri Ușakov, apelul telefonic, care a durat aproximativ o oră şi a fost primul dintre cei doi lideri din decembrie 2025, a fost organizat la iniţiativa Washingtonului pentru a „discuta o serie de chestiuni extrem de importante legate de evoluția actuală a situației internaționale”.

„Conversația a fost serioasă, sinceră și constructivă”, a mai spus consilierul diplomatic al lui Vladimir Putin, conform agențiilor de presă ruse, dar fără a dezvălui conținutul exact al discuțiilor.

Putin i-a prezentat lui Trump „propunerile sale pentru încheierea rapidă a războiului din Iran”

Potrivit lui Ușakov, președintele rus a pledat în cadrul acestei convorbiri pentru o „soluționare politică și diplomatică rapidă a conflictului iranian”, Teheranul fiind un aliat apropiat al Moscovei.

Totodată, liderul de la Kremlin i-a împărtășit omologului american „propunerile sale pentru o soluționare rapidă a războiului din Iran”.

Cei doi lideri au discutat de asemenea despre conflictul din Ucraina, dar și despre situația din Venezuela, în contextul tulburărilor de pe piața globală a petrolului, a adăugat Ușakov.

În ceea ce privește Ucraina, Vladimir Putin i-ar fi furnizat președintelui SUA „o descriere a situației actuale de pe linia frontului, unde trupele ruse avansează cu mare succes”, a afirmat Iuri Ușakov.

De asemenea, Putin a „evaluat pozitiv eforturile de mediere întreprinse” de Donald Trump pentru a încerca să găsească o soluție diplomatică la războiul din Ucraina, după mai multe runde de negocieri care până acum nu au reuşit să ducă la încetarea ostilităţilor.