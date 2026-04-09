Trump și Vance „nu se amestecă” în alegerile din Ungaria. Cum explică un ambasador american susținerea SUA pentru Viktor Orban

Ambasadorul SUA la UE, Andrew Puzder, a declarat într-un interviu pentru AFP că atât președintele Donald Trump, cât și vicepreședintele JD Vance „au fost foarte vocali în privința susținerii lor” pentru premierul ungar Viktor Orban, dar că vizita lui Vance în Ungaria nu constituie o ingerință în alegeri.

Vicepreședintele Statelor Unite a efectuat în această săptămână o vizită la Budapesta, unde și-a exprimat susținerea pentru Viktor Orban în perspectiva alegerilor parlamentare care vor avea loc în Ungaria în 12 aprilie. În declarațiile de marți, JD Vance i-a acuzat pe „birocrații de la Bruxelles” au încercat să submineze economia și independența energetică a Ungariei.

Președintele Donald Trump și-a exprimat la rândul său „susținerea completă și totală” pentru liderul ungar.

„Nu cred că a fost un amestec în alegerile din Ungaria ceea ce au făcut vicepreședintele sau președintele”, a declarat Puzder.

Ambasadorul a spus despre vicepreședintele Vance că „a avut grijă să nu fie coercitiv, să nu facă amenințări economice sau să facă genul de lucruri care ar putea fi coercitive”.

De ce îl susține administrația Trump pe Viktor Orban

Când a fost întrebat de ce îl susține atât de mult Washingtonul pe Viktor Orban, având în vedere că și contracandidatul lui, Peter Magyar, are poziții publice similare pe o serie de subiecte, mai ales în ceea ce privește Ucraina, ambasadorul Andrew Puzder a sugerat că este vorba despre o linie mai dură în ceea ce privește migrația și „valorile familiei”.

„Cred că pe imigrație a fost foarte consecvent, poziția sa fiind mult mai apropiată de cea a președintelui”, a afirmat Puzder, referindu-se la Viktor Orban.

Trump „consideră că prim-ministrul Orban este un bun aliat”.

Test electoral complicat pentru Orban și Fidesz

La putere în Ungaria de 16 ani, premierul Viktor Orban și partidul său, Fidesz, se confruntă cu ceea ce analiștii descriu drept cea mai mare provocare electorală de până acum, având în vedere că aceștia sunt în spatele lui Peter Magyar și al formațiunii Tisza în majoritatea sondajelor.

Potrivit Reuters, o analiză a celor mai recente cinci sondaje de opinie realizate de institutul Median arată că partidul Tisza poate obține o majoritate confortabilă.

Tisza poate obține o majoritate parlamentară de două treimi în alegerile de duminică, ceea ce îi va permite să modifice Constituția și legile esențiale necesare pentru deblocarea fondurilor UE, conform prognozei publicate miercuri de institutul de sondaje Median.