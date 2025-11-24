Trump și Zelenski vor aborda „cele mai dificile probleme” legate de planul de pace, spune un membru al delegației ucrainene. „Condiția zero” a Kievului

Amendamentele sugerate de Ucraina la planul de pace propus de SUA sunt încă în curs de finalizare, iar problemele cele mai dificile urmează să fie rezolvate de președinții celor două state, a declarat un membru din delegația Kievului pentru presa locală, potrivit CNN.

Oleksandr Bevz, consilier al șefului de cabinet prezidențial și membru al delegației ucrainene, a declarat pentru postul public de radio ucrainean Suspilne că „nu există o versiune finală a documentului”, deoarece unele aspecte nu au fost abordate în discuțiile tehnice de la Geneva.

„Unele dintre cele mai dificile probleme vor fi rezolvate de președinți. Nu sunt multe, dar cu siguranță sunt de cel mai mare interes public”, a declarat Bevz.

Deși nu a fost menționată o încetare a focului ca punct final al proiectului de plan de pace pe care l-a propus administrația Trump pentru a pune capăt războiului, Bevz a subliniat că aceasta rămâne o condiție importantă pentru ucraineni.

„Pentru noi, o încetare a focului a fost întotdeauna prima, chiar condiția zero, pentru începerea procesului de pace”, a mai declarat oficialul ucrainean.

„În această seară, mergem direct la președinte și va fi stabilit planul nostru de lucru pentru zilele următoare”, a precizat el, adăugând că partea americană a solicitat ca detaliile să rămână nedezvăluite publicului până la finalizarea lor.

„Cred că în zilele următoare vor finaliza acest text. Sperăm că va avea loc o comunicare între președinții Ucrainei și Statelor Unite în viitorul apropiat și nu am dori să fim legați de termenele limită care au fost stabilite anterior”, a afirmat Bevz.

Oficialul ucrainean a declarat că, de îndată ce Ucraina și Statele Unite vor ajunge la un acord asupra textului, americanii îl vor prezenta rușilor ca parte a următoarei etape din negocieri.

Casa Albă: Nu există pe agendă o întâlnire Trump-Zelenski în această săptămână

Secretara de presă a Casei Albe a spus, luni, că discuțiile dintre SUA și Ucraina au fost productive și că au mai rămas doar „câteva puncte de dezacord”, transmite Reuters.

Karoline Leavitt a declarat la Fox News că președintele american Donald Trump este optimist că se poate ajunge la un acord pentru a pune capăt războiului.

Ea a menționat că pentru această săptămână nu este programată nicio întâlnire între președintele SUA și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.

Surse au declarat pentru Reuters că Zelenski ar putea călători în SUA chiar în această săptămână pentru a discuta cu Trump aspecte sensibile ale unui plan de încheiere a războiului din Ucraina.

Financial Times a scris că Washingtonul trebuie să decidă acum cum și când să prezinte Rusiei proiectul de acord de pace, care nu mai seamănă deloc cu cel inițial. La Geneva, Statele Unite și Ucraina au elaborat un nou acord de pace în 19 puncte, dar au lăsat elementele cele mai sensibile din punct de vedere politic să fie decise de președinții celor două țări, potrivit prim-viceministrului ucrainean de externe Serghei Kisliția.