Trump spune că nu e „câtuşi de puţin” interesat de banii americanilor atunci când este vorba de Iran: „Un singur lucru contează”

Donald Trump înainte de a părăsi Casa Albă din Washington, DC, pentru a se îndrepta spre Beijing, China, pe 12 mai 2026. FOTO: Sipa USA / Sipa USA / Profimedia

Preşedintele american Donald Trump a declarat reporterilor înainte de a pleca în China că nu ia în calcul povara economică pe care războiul cu Iranul o reprezintă pentru cetăţenii obişnuiţi atunci când încearcă să obţină un acord convenabil cu această ţară, relatează NBC News.

În timpul unor declaraţii făcute pe peluza de sud a Casei Albe, înainte de a pleca în China, Donald Trump a fost întrebat în ce măsură „situaţia financiară a americanilor” îl motivează să încheie un acord cu Iranul, scrie News.ro.

„Câtuşi de puţin”, a răspuns Trump.

„Singurul lucru care contează când vorbesc despre Iran este ca ei să nu poată avea o armă nucleară. Nu mă gândesc la situaţia financiară a americanilor. Nu mă gândesc la nimeni. Mă gândesc la un singur lucru: nu putem lăsa Iranul să aibă o armă nucleară. Atât”, a spus preşedintele SUA.

Un reporter a insistat să afle dacă într-adevăr nu se gândeşte la impactul economic al războiului.

„Cel mai important lucru, de departe – inclusiv dacă bursa noastră, care, apropo, se află la un nivel record – dar inclusiv dacă bursa noastră urcă sau coboară puţin, cel mai important lucru, de departe, este că Iranul nu poate avea o armă nucleară”, a repetat el, adăugând: „Fiecare american înţelege asta”.

Trump on Iran War:



Reporter: What extent are Americans’ financial situation motivating you to make a deal?



Trump: Not even a little bit. I don't think about Americans’ financial situation pic.twitter.com/TJ94pGpqD8 — Acyn (@Acyn) May 12, 2026

70% dintre americani dezaprobă modul în care Trump gestionează economia

De când Statele Unite şi Israelul au lansat atacuri comune asupra Iranului la sfârşitul lunii februarie, Iranul a blocat accesul la Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă prin care tranzitează de obicei aproximativ 20% din aprovizionarea mondială cu petrol în fiecare zi. Ca urmare, preţurile la benzină în SUA au crescut brusc. Preţul mediu naţional al benzinei fără plumb a fost marţi de 4,50 dolari pe galon, în timp ce motorina a costat 5,64 dolari pe galon, potrivit unui tracker AAA.

Creşterea costurilor la combustibil a avut un efect de undă asupra economiei SUA, inflaţia din aprilie urcând la 3,8%, cel mai ridicat nivel din ultimii aproape trei ani, potrivit datelor publicate marţi de Biroul de Statistică a Muncii. Creşterea costurilor energiei, a afirmat agenţia, „reprezintă peste patruzeci la sută din creşterea lunară a tuturor articolelor”.

Americanii şi-au exprimat în mod copleşitor nemulţumirea faţă de starea economiei în mandatul lui Trump. Un sondaj CNN/SSRS realizat între 30 aprilie şi 4 mai a constatat că 70% dintre americani dezaprobă modul în care Trump gestionează economia. Acesta este cel mai mare procentaj înregistrat de institutul de sondaje pe parcursul celor două mandate ale lui Trump. În timpul primului său mandat, rata nu a depăşit niciodată 50%.

În plus, un sondaj NBC News Decision Desk publicat luna trecută a arătat că două treimi dintre persoanele chestionate dezaprobau modul în care Trump a gestionat inflaţia, precum şi modul în care a gestionat conflictul cu Iranul.

Duminică, Trump a respins ultima ofertă a Iranului de a pune capăt conflictului, calificând-o drept „inacceptabilă”. El a adăugat luni că armistiţiul în curs este „pe aparate”, sugerând fragilitatea extremă a acestuia şi posibilitatea reluării loviturilor armate.

Angajat din februarie în războiul împotriva Iranului, Pentagonul a estimat costul acestui război la aproape 29 de miliarde de dolari, adică 25 de miliarde de euro. În cea de-a 75-a zi de lupte, inflaţia din Statele Unite a atins cel mai înalt nivel din mai 2023, cu preţurile petrolului menţinându-se la peste 100 de dolari pe baril.