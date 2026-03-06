Trump exclude orice acord cu Iranul în afară de „capitularea necondiționată”. Ce vede după război

Președintele american Donald Trump a transmis vineri, pe platforma sa socială Truth Social, condițiile pentru oprirea atacurilor SUA asupra Iranului, afirmând că „nu va exista niciun acord cu Iranul decât în condițiile unei capitulări necondiționate”, conform CNN.

Până acum, liderul de la Casa Albă nu a prezentat un calendar clar pentru încheierea ostilităților cu regimul de la Teheran. Într-un interviu acordat revistei Time, Trump a spus anterior că obiectivele administrației sale ar putea fi atinse în patru sau cinci săptămâni, însă a subliniat că „nu există limite de timp pentru nimic” și că își dorește „să rezolve lucrurile”.

„După aceea, și după alegerea unui lider (sau a unor lideri) măreț și acceptabil, noi, împreună cu mulți dintre aliații și partenerii noștri minunați și foarte curajoși, vom lucra neobosit pentru a readuce Iranul de la marginea distrugerii, făcându-l mai mare, mai prosper și mai puternic din punct de vedere economic decât oricând”, a scris el vineri.

„Iranul va avea un viitor măreț. MAKE IRAN GREAT AGAIN (MIGA!)”, a continuat Trump.

Preşedintele american a spus joi că trebuie să fie implicat personal în alegerea următorului lider al Iranului, după ce ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis în urma atacurilor aeriene lansate de Statele Unite şi Israel.