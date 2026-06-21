Trump spune că premierul britanic Keir Starmer va demisiona. „A eșuat rău în două chestiuni”

Premierul britanic Keir Starmer va demisiona din funcţie, a scris duminică preşedintele american Donald Trump pe reţeaua sa Truth Social, informează Reuters, preluată de Agerpres.

„Keir Starmer va demisiona din funcţia de prim-ministru al Regatului Unit. El a eşuat rău în două chestiuni foarte importante – IMIGRAŢIE ŞI ENERGIE. Îi doresc numai bine!”, a scris Trump.

Starmer a reafirmat vineri că va lupta pentru a rămâne la putere, după alegerea în parlament a principalului său rival din Partidul Laburist, Andy Burnham, primarul metropolei Manchester, favorit pentru a ajunge în Downing Street.

Duminică, ministrul britanic al comerţului Peter Kyle a declarat că premierul Keir Starmer, subminat de scăderea popularităţii sale, „s-a întâlnit cu o serie largă de persoane” într-o perioadă de „reflecţie despre realităţile politice, provocările şi oportunităţile cu care se confruntă” el.

Cotidianul The Observer a scris duminică pe prima pagină că Starmer „ar urma să demisioneze” luni, în timp ce publicaţia The Sunday Telegraph a anunţat că premierul este „pregătit” să plece.

Premierul Starmer este pus sub presiune de către criticii din rândurile laburiștilor, printre care se află și doi miniștri care au demisionat din cabinetul său.

Ministrul Sănătății Wes Streeting a demisionat luna trecută, pe 14 mai, acuzându-l pe premierul Starmer de lipsă de viziune.

Ministrul britanic al apărării, John Healey, și-a dat demisia 11 iunie, pe fondul unei dispute privind cheltuielile militare, acuzându-l pe prim-ministrul Keir Starmer că nu a alocat resursele guvernamentale necesare pentru apărarea țării.