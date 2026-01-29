ULTIMA ORĂ Trump spune că Putin a acceptat să nu atace Kievul „timp de o săptămână”

Președintele SUA, Donald Trump, vorbește în timpul unei ședințe a Cabinetului, la Casa Albă, pe 29 ianuarie 2026, în Washington, DC. FOTO: WIN MCNAMEE / Getty images / Profimedia

Președintele american Donald Trump a declarat joi că omologul său rus, Vladimir Putin, a acceptat să oprească atacurile asupra Kievului și a altor orașe ucrainene timp de o săptămână, după ce bombardamentele Moscovei au lăsat multe clădiri din Ucraina fără încălzire, în condițiile temperaturilor extrem de scăzute, informează AFP și Reuters.

„Ei (ucrainenii, n.r.) nu au mai experimentat niciodată un frig atât de mare. I-am cerut personal președintelui Putin să nu mai lanseze atacuri asupra Kievului și a altor orașe timp de o săptămână. El a fost de acord să facă acest lucru și trebuie să vă spun că este foarte frumos”, a afirmat Trump, în cadrul unei ședințe a cabinetului american.

-Știre în curs de actualizare-