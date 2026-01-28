Șeful diplomației americane, anunț despre obstacolul fundamental în tratativele dintre Ucraina și Rusia. „Problema, redusă la una centrală”

În prezent, se lucrează activ la rezolvarea problemei teritoriale reprezentate de regiunea Donețk în cadrul negocierilor mediate de SUA pentru a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina, a declarat miercuri secretarul de stat american Marco Rubio, descriind dezacordul pe această temă drept o chestiune-cheie rămasă, care este „foarte dificil” de rezolvat, informează Reuters.

Președintele Vladimir Putin a afirmat în repetate rânduri că Rusia va ocupa cu forța întreaga provincie industrială Donbas din Ucraina, în care forțele Moscovei controlează acum 90%, dacă Kievul nu o cedează în cadrul unui acord de pace. Regiunile Donețk și Luhansk alcătuiesc provincia Donbas.

Kievul a transmis ferm că nu va ceda Rusiei teritoriul pe care Moscova nu a reușit să-l cucerească pe câmpul de luptă. Sondajele arată că ucrainenii nu sunt dispuși să facă concesii teritoriale.

„Este încă un obstacol pe care trebuie să-l depășim. Este încă o diferență, dar cel puțin am reușit să reducem problema la una centrală, care probabil va fi foarte dificilă”, a declarat Rubio, în cadrul unei audieri a Comisiei pentru relații externe a Senatului american.

SUA iau în calcul să se alăture următoarelor runde de negocieri

Cerința lui Putin ca Ucraina să cedeze cele 20 de procente din teritoriul pe care îl deține încă în Donețk, aproximativ 5.000 de kilometri pătrați (1.900 mile pătrate), s-a dovedit a fi un obstacol major în calea oricărui acord. Majoritatea țărilor recunosc Donețkul ca parte a Ucrainei. Putin afirmă că Donețkul face parte din „teritoriile istorice” ale Rusiei.

Șeful diplomației americane a mai declarat miercuri că SUA ar putea fi prezente la următoarele negocieri privind Ucraina, dar principalii emisari ai președintelui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, care au participat la runda precedentă de negocieri, desfășurate în weekendul trecut la Abu Dhabi (în Emiratele Arabe Unite), nu vor participa.

Discuțiile din weekend, care au inclus o rară întâlnire față în față între oficialii ruși și ucraineni, s-au încheiat fără un acord, dar Moscova și Kievul au declarat că sunt deschise la continuarea dialogului.

Duminică, 1 februarie, sunt așteptate noi negocieri la Abu Dhabi, a declarat un oficial american care a discutat weekend-ul trecut cu reporterii.

Kievul se află sub presiunea crescândă a administrației Trump de a face concesii pentru a ajunge la un acord care să pună capăt celui mai sângeros și distructiv conflict din Europa de după al Doilea Război Mondial, declanșat de invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina.

Ce se întâmplă cu garanțiile de securitate

Rubio a fost întrebat și dacă garanțiile de securitate pentru Ucraina au fost convenite de partea americană și cea ucraineană.

„Cred că se poate spune că au fost convenite din partea noastră. Evident, aici intervine și dinamica Rusiei. Și, desigur, orice garanții de securitate ar intra în vigoare după încheierea conflictului”, a declarat Rubio.

Financial Times (FT) a scris, marți, că administrația Trump a semnalat Ucrainei că garanțiile de securitate din partea SUA depind de acceptarea de către Kiev a unui acord de pace, care probabil va impune cedarea întregului Donbas către Rusia.

Garanțiile de securitate oferite de SUA sunt considerate de către Kiev drept elementul-cheie pentru orice fel de acord care să pună capăt invaziei Rusiei în Ucraina

O sursă familiarizată cu discuțiile a declarat totuși, pentru agenția de presă Reuters, că Statele Unite nu impun Ucrainei conținutul acordului de pace și că este „eronat” să se sugereze faptul că Washingtonul încearcă să forțeze Ucraina să facă concesii teritoriale Rusiei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat recent că un document al SUA privind garanțiile de securitate pentru Ucraina este „100% gata” și că în prezent Kievul așteaptă data și locul semnării acestuia.

Zelenski a afirmat în mod constant că integritatea teritorială a Ucrainei trebuie respectată în orice fel de acord de pace menit să pună capăt războiului.

Kremlinul a transmis luni că problema teritoritorială rămâne fundamentală pentru încheierea unui eventual acord.