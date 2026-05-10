Trump spune că Statele Unite au nevoie de încă „două săptămâni” pentru a elimina toate țintele iraniene

Statele Unite au nevoie doar de „încă două săptămâni” pentru a-şi atinge toate ţintele în Iran, a susținut președintele american Donald Trump într-un interviu înregistrat săptămâna aceasta și difuzat duminică, relatează AFP.

Întrebat de jurnalista independentă Sharyl Attkisson, președintele american a repetat ideea că iranienii au fost „învinși pe plan militar” și a profitat de ocazie pentru a-i critica încă o dată pe aliaţii săi din NATO, calificând Alianţa Nord-Atlantică drept „un tigru de hârtie”.

Publicarea acestui interviu vine în contextul în care Iranul tocmai a anunţat duminică că a trimis un răspuns la ultima propunere americană ce vizează să pună capăt conflictului declanşat de Israel şi Statele Unite pe 28 februarie.

„Ei sunt învinşi pe plan militar, poate că nu-şi dau seama, dar cred că ei o ştiu”, a asigurat Donald Trump, care apoi a adăugat: „Asta nu înseamnă că ei şi-au spus ultimul cuvânt”.

El a lăsat să se înţeleagă că armata americană ar putea „rămâne pe teren încă două săptămâni pentru a lovi toate ţintele”.

„Noi aveam anumite ţinte în vedere şi probabil că am atins 70% dintre ele, dar mai există altele pe care le-am putea încă lovi şi aceasta nu ar fi decât tuşa finală”, a mai spus Trump.

El şi-a reiterat totodată opinia despre NATO, pe care a comparat-o din nou cu un „tigru de hârtie”, plângându-se de faptul că aliații „nu au fost acolo pentru a ajuta”.