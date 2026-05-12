Trump spune că țara pe care a amenințat că o va prelua merge „într-o singură direcție” și că este „stat eșuat”

Președintele american Donald Trump a calificat marți Cuba drept „stat eșuat”, susținând că Havana cere ajutor și că SUA „vor discuta” cu ea, relatează AFP și Reuters, conform Agerpres.

„Havana merge într-o singură direcție: în jos! Cuba cere ajutor și vom discuta!!!”, a scris Trump pe rețeaua sa Truth Social.

„Între timp, eu plec în China!”, a adăugat liderul de la Casa Albă în mesaj.

La începutul lunii mai, Donald Trump a anunțat sancțiuni mai stricte împotriva Cubei, unde a fost organizată o paradă de 1 Mai pentru a „apăra patria” și a denunța amenințările de agresiune militară americană.

Președintele SUA a estimat că insula comunistă, situată la 150 de kilometri de coasta Floridei, continuă să reprezinte „o amenințare extraordinară” la adresa securității naționale a SUA. De asemenea, el și-a reiterat amenințarea de a „prelua controlul” asupra Cubei, sugerând că un portavion american s-ar putea opri acolo „la întoarcerea din Iran”.

Pe lângă embargoul american în vigoare din 1962, Washingtonul, care nu își ascunde dorința de a vedea o schimbare de regim la Havana, a impus în ianuarie o blocadă petrolieră asupra insulei, permițând de atunci intrarea unui singur petrolier rus.

La rândul său, președintele cubanez Miguel Diaz Canel a declarat la mijlocul lunii aprilie că țara sa este „pregătită” să înfrunte o agresiune militară din partea Statelor Unite și a reafirmat caracterul „socialist” al statului cubanez, cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a tentativei de invazie din Golful Porcilor.