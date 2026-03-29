Pușcașii marini americani au ajuns în Orientul Mijlociu cu o navă uriașă. USS Tripoli arată ca un portavion, dar scopul său este altul

Primul contigent de pușcași marini ai armatei Statelor Unite a ajuns sâmbătă în Orientul Mijlociu, în condițiile în care Donald Trump încearcă să pună tot mai multă presiune pe Teheran să negocieze sfârșitul războiului.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat sâmbătă pe X că USS Tripoli a ajuns vineri în regiune, aceasta fiind principalul element al unui grup naval cu 3.500 de marinari și pușcași marini, aeronave de transport și de luptă și „mijloace tactice și de asalt amfibiu”.

Pușcași marini la bordul USS Tripoli. Foto: X / CENTCOM

Această mutare militară a SUA vine după ce sursele presei americane au spus că Pentagonul pregătește o operațiune terestră în Iran, care ar putea dura câteva săptămâni.

Aceste planuri militare sunt în lucru de ceva vreme, totuși nu este deocamdată clar dacă Trump va aproba vreunul dintre ele, potrivit Washington Post.

Discuțiile din cadrul administrației din ultima lună au abordat posibila capturare a insulei Kharg, un important nod de export al petrolului iranian din Golful Persic, precum și raiduri în alte zone de coastă din apropierea Strâmtorii Ormuz pentru a găsi și distruge arme care pot viza transporturile civile și militare, au spus sursele WP.

Arată ca un portavion, dar este o navă de asalt

USS Tripoli (LHA-7) este o navă nu doar impresionantă, ci una de dimensiuni aproape ireale, scrie DefenseFeeds.com.

Cu o lungime de 257 de metri și un deplasament de aproape 45.000 de tone, nu este doar o navă, ci, în esență, o bază aeriană plutitoare concepută pentru a lansa aeronave ale Marinei în zone de luptă aflate la mii de kilometri distanță de SUA.

Aeronave pe puntea USS Tripoli. Foto: X / CENTCOM

Dar iată surpriza: USS Tripoli nu este, din punct de vedere tehnic, un portavion, subliniază publicația.

„În schimb, Marina SUA o clasifică drept navă de asalt amfibiu, parte a puternicului program de nave de asalt amfibiu din clasa America. Această clasificare sugerează ceva fascinant despre războiul naval modern.

Nave precum Tripoli estompează diferențele dintre portavioane, transportoare de trupe și baze expediționare. Într-o zi lansează avioane stealth. A doua zi, transportă pușcași marini și elicoptere într-o zonă de dezastru”, notează Defense Feeds.

Ce forță aeriană are la bord

Intrată în serviciu în 2020, USS Tripoli a fost construită având în vedere o idee principală: dominanța aeriană pentru operațiunile Corpului de Pușcași Marini. Puntea sa de zbor enormă suportă aeronave de ultimă generație, precum F-35B Lightning II, avionul de vânătoare stealth cu decolare scurtă al Corpului de Pușcași Marini.

F-35B Lightning II. Foto: X / CENTCOM

Spre deosebire de navele de asalt amfibiu anterioare, primele două nave din clasă, inclusiv Tripoli, au fost construite fără un doc inundabil, compartimentul inundat folosit pentru lansarea ambarcațiunilor de debarcare.

În schimb, proiectanții au extins facilitățile de aviație pentru a susține mai multe aeronave și operațiuni de întreținere.

Potrivit informațiilor disponibile, forța aeriană de la bordul USS Tripoli include aproximativ 20 de F-35B Ligtning din escadrila „Green Knights, aeronave „tiltrotor” MV-22 Osprey ale escadrilei „Dragons” și elicoptere Seahawk ale escadrilei „Island Knights.

USS Tripoli în cifre: