Trump: SUA au muniție „nelimitată” și pot lupta „la nesfârșit” / Acuzații la adresa lui Biden pentru armamentul trimis lui Zelenski

SUA pot purta operațiuni militare „la nesfârșit” folosind rezervele actuale de muniție, care ar fi la cel mai înalt nivel istoric, susține Donald Trump, potrivit News.ro.

„Stocurile de muniţii ale Statelor Unite, la nivel mediu şi mediu-superior, nu au fost niciodată mai mari sau mai bine aprovizionate – după cum mi s-a spus astăzi, avem o cantitate practic nelimitată din aceste arme”, a transmis luni noapte Trump pe reţeaua sa, Truth Social.

Liderul de la Casa Albă a continuat afirmând că ”războaiele pot fi purtate la nesfârşit şi cu mare succes folosind doar aceste stocuri (care sunt mai bune decât cele mai performante arme ale altor ţări!). El a precizat însă că Statele Unite au o rezervă bună de armanent, „dar nu suntem încă acolo unde ne dorim”.

De asemenea, Trump a mai spus că o cantitate suplimentară considerabilă de armament de înaltă clasă este deja depozitată în locații strategice din afara teritoriului național.

Trump a lansat un atac la adresa predecesorului său, pe care l-a acuzat de gestionarea defectuoasă a resurselor Pentagonului. Potrivit lui, „Somnorosul Joe” Biden și-a petrecut mandatul „dăruind totul lui P.T. Barnum (Zelenski!) din Ucraina”, sumele vehiculate ridicându-se la sute de miliarde de dolari.

„În timp ce a oferit atât de mult din armamentul de ultimă generație (GRATUIT!), nu s-a obosit să-l înlocuiască”, a scris el.

Donald Trump a concluzionat pe un ton optimist, amintind că efortul de reconstrucție a armatei a început încă din primul său mandat: „Statele Unite sunt bine aprovizionate și pregătite să CÂȘTIGE, MASIV!!!”.