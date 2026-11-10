„Aveai vreo bănuială că era spion?”. Serviciul secret care a intrat pe fir în scandalul declanșat de aventura șefului Nvidia. Anunț de la Casa Albă

Președintele american Donald Trump a declarat că FBI investighează aventura dintre directorul executiv al Nvidia și o presupusă spioană chineză, scrie BBC.

Trump a declarat că a vorbit luni cu Jensen Huang în urma unor rapoarte conform cărora SUA credeau că acesta a fost vizat într-o campanie de spionaj chineză.

„I-am pus întrebarea: «Aveai vreo bănuială că era spion?» Mi-a spus «Nu aveam nicio idee că era spion» și chiar îl cred”, le-a spus Trump reporterilor.

Beijingul a respins acuzațiile conform cărora Huang ar fi fost vizat, Ministerul chinez de Externe declarând că acuzațiile sunt „complet nefondate, speculative și menite să denigreze și să defăimeze China”.

Nvidia, care a anunțat că a început o anchetă independentă asupra afacerii în care este implicată Alice Huang, presupusă a fi o spionă chineză, a declarat că nu are niciun motiv să creadă că secretele companiei sau securitatea națională au fost compromise.

Acțiunile Nvidia au scăzut

Nvidia este a doua cea mai valoroasă companie din lume, după Apple, și proiectează cipuri de calculator care au devenit esențiale pentru tehnologia inteligenței artificiale. Dezvăluirile au redus luni valoarea companiei cu aproximativ 250 de miliarde de dolari, în timp ce prețul acțiunilor companiei a scăzut cu peste 4%.

Trump le-a declarat ulterior reporterilor de la Casa Albă că FBI investighează acest caz, dar nu a oferit detalii despre anchetă sau despre momentul demarării acesteia. FBI a refuzat să comenteze când a fost contactat de BBC.

Oficiali ai serviciilor secrete americane cred că Alice Huang , cunoscută și sub numele de Huang Le, a fost spion pentru Beijing, potrivit unui articol din New York Times. Ea nu este rudă cu Jensen Huang.

Potrivit ziarului american, secretarul de stat Marco Rubio a trimis un memoriu oficialilor de rang înalt din Washington în primăvara trecută, avertizând că șeful Nvidia se află într-o relație strânsă cu un spion chinez.

Alice Huang a fost directorul general al companiei singaporeze Megaspeed, care a avut relații cu Nvidia.

Biroul Megaspeed din districtul central de afaceri din Singapore părea să fie operațional și cu personal disponibil marți.

BBC-ului i s-a refuzat accesul în interior, dar a vorbit telefonic cu un membru al personalului, care a declarat că nu are niciun comentariu și a adresat toate întrebările echipei de relații publice a companiei.

BBC a trimis de mai multe ori e-mailuri către Megaspeed pentru comentarii.

Șeful Nvidia și compania, dați în judecată

Nvidia, co-fondată de Jensen Huang, este, de asemenea, un element central în cursa pentru tehnologia inteligenței artificiale dintre SUA și China, oficialii de la Washington tratând exporturile sale către Beijing ca pe o chestiune de securitate națională – un motiv cheie pentru care aventura lui Huang a stârnit îngrijorări.

Tot luni, Huang și Nvidia au fost dați în judecată într-un proces colectiv în California, care îi acuză de fraudarea acționarilor prin ascunderea legăturilor sale cu femeia care este bănuită că este spionul Chinei.

Procesul susține că firma a mințit presa în legătură cu relația lui Jensen Huang cu Alice Huang, „care este suspectată că încearcă să ajute la introducerea ilegală de produse Nvidia în China”.

BBC a contactat Nvidia pentru comentarii pe marginea procesului.

Huang nu mai merge la două evenimentele majore

Ca urmare a acestui scandal, Jensen Huang a fost îndepărtat de pe listele de vorbitori de la evenimentele tehnologice majore, deoarece scandalul său extraconjugal și ancheta lansată de consiliul de administrație al Nvidia nu sunt văzute cu ochi buni de organizatori.

Huang urma să participe la două evenimente majore în această săptămână, dar participarea sa la ambele a fost anulată.

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„A spus că habar n-avea că era spion”

La Casa Albă, Trump a fost întrebat de mai multe ori, inclusiv de BBC, când a aflat despre relație. El a spus că a fost informat „pe o perioadă de timp”, dar nu a fost specific.

Trump a spus că îl consideră pe Huang un „om onorabil și sunt foarte încrezător că va fi într-o formă bună” după anchete.

„Sper să nu fie nicio problemă, cred că suferă foarte mult”, a adăugat președintele american.

El a spus că a vorbit cu Huang la telefon luni „doar ca să vadă dacă se simte bine, ce mai faci tu, și l-am întrebat despre asta și mi-a spus că habar n-are că persoana în cauză este spion”.

Trump și-a exprimat îngrijorarea că permiterea Chinei să fie lider în domeniul inteligenței artificiale ar suprasolicita capacitățile militare și de supraveghere ale Beijingului.

Președintele a adăugat că este „sigur” că liderul chinez Xi Jinping „mă va întreba despre asta” la următoarea lor întâlnire.

Șeful Nvidia, chemat în Congres

Huang a recunoscut că i-a fost „infidel” soției sale și și-a cerut scuze pentru că i-a rănit pe ea și pe copiii lor.

El a declarat luni că este „angajat să protejeze Nvidia și să sprijine securitatea națională a Americii” și că va coopera în cadrul anchetei lansate de companie.

De asemenea, lui Huang i s-a cerut să apară săptămâna viitoare la o ședință comună cu ușile închise pentru mai multe comisii ale Congresului, însă nu este clar dacă Huang se va duce acolo.

O scrisoare preciza că briefing-ul va fi „despre protocoalele de securitate ale Nvidia împotriva spionajului din partea adversarului străin și interacțiunile dumneavoastră cu o sursă publică a serviciilor secrete din Republica Populară Chineză (RPC): Alice Huang, directoarea Megaspeed”.

Nvidia a refuzat să comenteze, în timp ce BBC a contactat și ea membri ai comisiilor.

Ce se întâmplă la sediul Nvidia

Unii angajați cu care BBC a vorbit luni la sediul Nvidia din Santa Clara au declarat că activitatea a continuat ca de obicei, în ciuda atenției intense acordate companiei.

Nvidia există de zeci de ani, Huang fondând-o împreună cu alți doi ingineri în 1993, dar ascensiunea sa către una dintre cele mai valoroase și puternice companii din lume este recentă.

Inițial, compania a conceput cipuri pentru jocuri, dar decizia de a se concentra pe dezvoltarea inteligenței artificiale a transformat-o în gigantul care este astăzi.

Cipurile sale au devenit atât de valoroase pentru dezvoltarea inteligenței artificiale încât Casa Albă a impus anterior controale asupra locurilor în care puteau fi vândute produsele sale avansate.

Cipuri avansate, blocate

H200, al doilea cel mai avansat semiconductor de la Nvidia, fusese anterior restricționat din cauza îngrijorărilor că ar oferi industriei tehnologice din China un avantaj față de SUA.

Însă Huang s-a opus de mult timp restricționării vânzărilor către China, argumentând că ar fi mai bine ca implementarea globală a inteligenței artificiale să fie susținută de tehnologia americană.

În ianuarie, administrația Trump a declarat că va permite companiei să vândă cipurile H200 clienților chinezi în anumite condiții.

Cei mai avansați semiconductori de inteligență artificială de la Nvidia, inclusiv supercipul GB200 Blackwell, rămân blocați pe piața chineză.