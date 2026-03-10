ULTIMA ORĂ Războiul din Iran va duce la scăderea prețului petrolului, susține Trump. Argumentul invocat – VIDEO

Președintele SUA, Donald Trump, a ținut luni noapte o conferință de presă la clubul său de golf din Florida, în contextul în care războiul cu Iranul a intrat în a doua săptămână, scriu CNN, The Guardian și BBC News.

Conferința a venit în contextul în care prețurile petrolului au crescut brusc de la începutul războiului, iar Mojtaba Khamenei, al doilea fiu al ayatollahului Ali Khamenei (ucis în prima zi a bomdardamentelor americano-israeliene asupra Iranului), a fost ales noul lider suprem al Iranului.

Donald Trump a susținut în conferința lui că războiul cu Iranul va duce la scăderea prețurilor petrolului pe termen lung, în ciuda creșterii bruște a piețelor determinată de oprirea transporturilor prin strâmtoarea Ormuz, livrări care alimentează aproximativ o cincime din piața mondială a țițeiului.

„Strâmtoarea Ormuz va rămâne în siguranță”, a afirmat liderul de la Casa Albă. „Punem capăt acestei amenințări odată pentru totdeauna, iar rezultatul va fi scăderea prețurilor petrolului și gazelor pentru familiile americane”, a motivat Trump.

Trump a minimalizat, de asemenea, consecințele resimțite de consumatorii americani din cauza creșterii prețurilor petrolului, insistând că această criză a aprovizionării „afectează țările mult mai mult decât Statele Unite”.

„Nu ne afectează cu adevărat”, a spus el. „Avem atât de mult petrol”, a continuat Trump.

Prețurile globale ale petrolului au crescut vertiginos de când SUA și Israelul au atacat Iranul, ajungând la un moment dat în cursul zilei de luni la aproape 120 de dolari pe baril, înainte de a se reduce ușor. Creșterea s-a reflectat deja în prețurile gazelor, ceea ce a ridicat costurile pentru americani la pompă.

De asemenea, Trump a încercat să liniștească petrolierele care au refuzat să traverseze Strâmtoarea Ormuz, avertizând că „prețul va fi incalculabil” pentru Iran dacă Teheranul va încerca să atace vreo navă.

Iranul și-a exprimat ambițiile nucleare în timpul negocierilor eșuate, sugerează Trump

În cadrul aceleiași conferințe de presă, Trump a indicat că Iranul a continuat să își exprime aspirațiile nucleare în timpul negocierilor diplomatice dintre oficialii americani și cei iranieni, care au fost purtate anul acesta.

Emisarul special al lui Trump, Steve Witkoff, și ginerele președintelui american, Jared Kushner, au purtat trei runde de negocieri cu oficialii iranieni, moderate de Oman. Părțile nu au reușit să ajungă la o soluție diplomatică.

„În ciuda acestor nenumărate oportunități de a renunța la ambițiile lor nucleare, pe care le-au avut cu puțin timp în urmă, i-au spus domnului Witkoff … de fapt, au spus: «Vrem să continuăm să construim»”, a afirmat Trump, în fața reporterilor, în Doral, Florida.

Liderul american a caracterizat perspectiva iranienilor ca fiind „în esență, pe scurt, «Vrem să continuăm să construim arme nucleare»”.

De asemenea, Trump a speculat că, dacă SUA nu ar fi vizat facilitățile nucleare iraniene vara trecută, Teheranul „ar fi avut o armă nucleară, ar fi folosit-o cu mult înainte și, cel puțin, Israelul ar fi fost anihilat”.

Trump: SUA au lovit peste 5.000 de ținte, păstrând unele „pentru mai târziu”

Donald Trump a mai spus luni că Statele Unite au lovit peste 5.000 de ținte de la începutul războiului în Iran, „unele dintre ele fiind ținte foarte importante”, dar armata americană păstrează „unele dintre cele mai importante ținte pentru mai târziu, în cazul în care va fi nevoie să o facem”.

„Dacă le lovim, va dura mulți ani până când vor fi reconstruite, având în vedere producția de energie electrică și multe alte aspecte”, a continuat el.

Trump: Obiectivele SUA în Iran, „destul de bine îndeplinite”

Trump a mai afirmat luni că SUA au făcut „pași importanți” în războiul cu Iranul, sugerând că operațiunea militară ar putea fi „aproape finalizată” și că obiectivele SUA în Iran au fost „destul de bine îndeplinite”.

„Facem pași importanți către îndeplinirea obiectivului nostru militar, iar unii ar putea spune că acesta este aproape finalizat”, a declarat el în cadrul conferințe de presă.

„Am eliminat complet toate forțele din Iran”, a susținut președintele american.

În ultimele zile, Trump a oferit cronologii contradictorii pentru război. Într-un discurs adresat republicanilor din Camera Reprezentanților, cu câteva minute înainte de începerea conferinței de presă, el a catalogat campania militară din Iran drept o „excursie pe termen scurt”, iar mai târziu a promis că „va merge mai departe mai hotărât ca niciodată pentru a obține victoria finală”.

Mai devreme în cursul zilei, Trump spusese, într-un interviu acordat CBS New,s că războiul din Iran este „aproape terminat”.

Trump a discutat anterior cu omologul său rus, Vladimir Putin, despre conflictul din Iran, dar și despre războiul din Ucraina, printre alte subiecte, potrivit consilierului președintelui rus, Iuri Ușakov.