Trump trage linie în fața Chinei în cursa AI: „Când ești în frunte, nu vă faceți dezvăluiri”

Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că, în ciuda unei „discuții importante” purtate în această săptămână cu președintele chinez Xi Jinping despre inteligența artificială, SUA nu ar trebui să-și unească eforturile cu China în acest domeniu, relatează Reuters.

„Am purtat o discuție importantă despre SI”, a declarat Trump reporterilor de la Casa Albă, folosind denumirea sa preferată pentru AI, „superinteligență”.

„Ceea ce vor ei este să ne oprească progresul, pentru că suntem cu mult înaintea Chinei și vom face în continuare în așa fel încât să rămână așa. Nu am petrecut prea mult timp discutând despre asta”, a adăugat Trump.

Trump a spus că nu dorește să „integreze” inițiativele privind inteligența artificială cu cele ale Chinei, invocând poziția dominantă a SUA în acest domeniu.

„Aș prefera să nu le integrăm, pentru că avem un avantaj considerabil. Când ești în frunte, nu vă faceți dezvăluiri”, a conchis Trump.