Trump vrea ca Europa să plătească retroactiv armamentul furnizat Ucrainei de administrația Biden

Preşedintele american Donald Trump a afirmat joi că le va cere susţinătorilor europeni ai Ucrainei în războiul cu Rusia să ramburseze Statelor Unite costul armelor şi muniţiilor pe care Washingtonul le-a furnizat gratuit Kievului în perioada administrației Biden, relatează agenţiile Reuters şi EFE, citate de Agerpres.

Într-o postare pe reţeaua sa de socializare Truth Social, Trump a criticat în primul rând relatările din presă despre diminuarea severă a stocurilor americane de muniţii de precizie în urma războiului împotriva Iranului, el susţinând că armata SUA are muniţii suficiente şi că în plus acum industria militară americană îşi creşte producţia şi completează stocurile.

„Către ticăloşii trădători care refuză să informeze precis despre operaţiunea noastră militară din Iran: avem cantităţi practic nelimitate de muniţii de calitate medie şi înaltă, mult mai multe decât am putea folosi vreodată pentru acest război sau pentru oricare altul”, iar acum industria militară a SUA produce la „niveluri fără precedent” şi stochează producţia pentru eventuale situaţii neprevăzute, a scris Trump în postare. „Le luăm pentru noi, pentru SUA, mai degrabă decât să le vindem altora, dar vânzările către aliaţi vor începe din nou în curând”, a adăugat el.

„Sute de miliarde de dolari au fost daţi Ucrainei şi NATO, în mod gratuit, bani pe care Europa i-ar fi plătit dacă i s-ar fi cerut, dar vom cere aceşti bani, chiar dacă cu o oarecare întârziere”, a continuat preşedintele republican, referindu-se la ajutorul militar oferit Ucrainei şi acuzând administraţia predecesorului său democrat Joe Biden că a furnizat gratuit acest ajutor.

Odată revenit la Casa Albă în ianuarie anul trecut, Trump nu a mai aprobat niciun nou pachet de asistenţă militară gratuită pentru Ucraina, dar a continuat livrarea pachetelor aprobate de administraţia Biden.

Între timp, printr-o înţelegere cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, Trump a găsit o modalitate care să-i convină pentru a continua susţinerea militară a Ucrainei în războiul cu Rusia, dar prin care acest ajutor să fie suportat financiar de europeni. Aşa a apărut iniţiativa PURL, acronimul în limba engleză al mecanismului „Lista de Necesităţi Prioritare pentru Ucraina”, prin care statele europene cumpără din SUA arme şi muniţii destinate armatei ucrainene.