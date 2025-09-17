Ce armament primește Ucraina din SUA prin noul program de finanțat de aliații europeni. Consolidarea apărării antiaeriene a Kievului

Primul lot de armament furnizat Ucrainei în baza noului programul agreat între Statele Unite și aliații europeni ai Kievului va include rachete pentru sistemele de apărare anti-aeriană Patriot și sistemele de rachete HIMARS, a anunțat președintele Volodimir Zelenski, citat de Reuters.

Ucraina a obținut până acum finanțare de peste 2 miliarde de dolari pentru mecanismul de livrare de armament american prin intermediul NATO intitulat Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Zelenski se așteaptă ca totul fondurilor primite să atingă 3,5 miliarde în luna octombrie.

Primele două tranșe, în valoarea de 500.000.000 dolari fiecare, „vor include în mod cert” rachete pentru apărarea antiaeriană, a spus Zelenski într-o conferință de presă susținută la Kiev, alături de președintele Parlamentului European, Roberta Metsola.

Ucraina este dependentă de sistemele antiaeriene cu rază lungă furnizată de către Occident pentru a doborî rachetele rusești. Kievul a cerut cu regularitate muniție pentru aceste sisteme.

Ucraina se pregătește pentru sezonul rece, oficialii de la Kiev considerând că Rusia va intensifica atacurile asupra sistemului energetic, deja afectat de distrugeri.

Primele livrări prin intermediul PURL sunt deja în curs, a declarat un înalt reprezentant al NATO pentru Reuters.

Este pentru prima dată când este folosit noul mecanism, creat de SUA împreună cu aliații, care permite furnizarea de arme din stocurile americane către Ucraina, folosind fonduri ale țărilor NATO.