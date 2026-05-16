„Trump vrea detensionarea. Xi vrea Taiwanul”. Omul care a arătat, când Trump a aterizat în China, ce va spune când va decola

Vizita lui Donald Trump în China s-a încheiat. Și primele declarații ale președintelui SUA au confirmat că marele secret al lui Trump e că nu are nici un secret.

Primul interviu al președintelui Donald Trump, la încheierea vizitei din China, a fost realizat de FoxNews. Jurnalistul și-a făcut treaba.

Trump: „Nu vreau ca cineva să devină independent și noi să trebuiască să parcurgem 15.200 de kilometri ca să intrăm în război”

Reporterul FoxNews l-a întrebat direct pe Trump cum să se simtă cetățenii taiwanezi după întâlnirea Trump – Xi: mai siguri sau mai amenințați? Trump a răspuns: „Neutru. Nu vreau ca cineva să devină independent și noi să trebuiască să parcurgem 15.200 de kilometri ca să intrăm în război. Nu asta îmi doresc. Vreau ca ei (n.r. Taiwanul) să se calmeze. Vreau ca China să se calmeze”.

FoxNews a titrat: „Trump avertizează Taiwanul să nu se aștepte la un cec în alb din partea armatei americane după summitul intens cu Xi”.

Asta a înțeles postul de televiziune cel mai apropiat de Donald Trump. În Air Force One, una dintre primele postări ale președintelui a fost o promovare a unei cărți scrise de un realizator FoxNews.

Așadar, asta a înțeles FoxNews, că ceva neobișnuit s-a întâmplat. Nu știm, peste noaptea așternută în emisfera estică, ce au înțeles țările din Asia. Premierul Japoniei, politiciana conservatoare Sanae Takaichi, a obținut o discuție rapidă cu Donald Trump, imediat după ce acesta s-a urcat în avion.

În Air Force One, Trump a spus ziariștilor că nu a decis dacă va mai trimite armament către Taiwan. Am fost avertizați.

„Unii au speculat că Xi ar putea încerca să-l păcălească pe Trump”

Pe 13 mai, când a început vizita președintelui Trump în China, istoricul Niall Ferguson a publicat un articol. Ferguson l-a apărat până acum, în mod repetat, pe președintele SUA în fața atacurilor liberalilor.

Dar acest text, publicat pe siteul conservator FreePress este intitulat: „Trump vrea detensionarea. Xi vrea Taiwanul”.

Până acum, a scris Niall Ferguson, „consensul în rândul experților este că Xi nu are în vedere opțiuni militare iminente, cum ar fi invadarea sau blocarea Taiwanului. Unii au speculat că Xi ar putea încerca să-l păcălească pe Trump pentru a schimba poziția SUA față de Taiwan către o respingere explicită a independenței taiwaneze”.

Ce a declarat Trump la FoxNews, după vizită? „Nu vreau ca cineva să devină independent”. Au trecut două zile și un istoric a ajuns, fără voia lui, prooroc.

La rândul său, președintele Xi a declarat că, dacă SUA se bagă în treaba sa în legătură cu Taiwanul, atunci Beijing și Washington pot ajunge la înfruntare directă.

Niall Ferguson: Ce a spus Xi „mi se pare alarmant de similar cu ceea ce scria Vladimir Putin în 2021”

Întregul ton al lui Ferguson a fost îngrijorat. Până acum, „opinia convențională privind strategia lui Xi în privința Taiwanului e aceea că a purta un război pentru insulă ar fi mult prea riscant. Armata Populară de Eliberare (PLA) nu este deloc pregătită pentru o astfel de aventură. Așadar, calea politică este opțiunea sigură pentru China”.

Dar istoricul s-a temut de ce s-ar putea întâmpla la discuția directă Trump – Xi. „Faptul că aceasta este acum opinia generală mă neliniștește”, a spus Ferguson.

El citează ce i-a spus Xi fostului președinte taiwanez Ma Ying-jeou la Beijing, în aprilie 2024:

„Ambele maluri ale Strâmtorii Taiwan aparțin națiunii chineze. Națiunea chineză este una dintre cele mai mari națiuni din lume, care a creat civilizația chineză de lungă durată, strălucitoare și fără egal, de care fiii și fiicele națiunii se simt mândri și onorați. . . . Istoria națiunii chineze de peste 5.000 de ani a fost martora generațiilor succesive de strămoși care s-au mutat și s-au stabilit în Taiwan . . . și a văzut compatrioții de pe ambele maluri ale strâmtorii luptând cot la cot în apărarea împotriva agresiunii străine și pentru recuperarea Taiwanului. De-a lungul timpului, națiunea chineză a scris istoria conform căreia Taiwanul și continentul sunt inseparabile și a gravat faptul istoric că oamenii de pe ambele maluri ale strâmtorii sunt legați prin sânge”.

„Mi se pare alarmant de similar cu ceea ce scria Vladimir Putin în 2021 despre unitatea istorică a popoarelor rus și ucrainean”, a reacționat Niall Ferguson.

Putem spune: e opinia unui om. Da, e opinia unui om, dar a unui om informat.

Putin l-a așteptat pe Xi, înainte să atace Ucraina

În întreaga sa campanie electorală pentru acest mandat, Donald Trump a spus că marele adversar al SUA și al lumii libere este China. Dacă ni se pare absurd ca totul să se schimbe peste noapte înseamnă că încă nu l-am înțeles pe Trump.

Cel la care ne uităm ca la liderul lumii libere este darwinistul economic perfect și strălucitor: inconsecvența nu a fost niciodată slăbiciunea lui Trump, ci geniul său.

Donald Trump locuiește în același timp într-o afirmație „China este un pericol” și în contrariul ei „Chinezii sunt extraordinari, Xi este prietenul meu”. El știe că destructurarea logicii i-a adus succesul în fața susținătorilor MAGA, sătui de geometria politicii clasice. Donald Trump nu ascunde haosul, el și-l propune.

Secretul lui Trump e că nu are niciun secret: ne-a spus direct ce a înțeles din discuția cu Xi și ceea ce el însuși are de gând în acest moment. Care poate fi inversul intenției de ieri.

Iar, dacă nimeni de lângă el, Marco Rubio, JD Vance sau alți oameni din administrația de la Washington nu se vor ridica, probabil că asistăm la ultimele zile ale Jocurilor Olimpice ale libertății. Vladimir Putin merge la Beijing săptămâna viitoare, a relatat presa chineză. După care ne putem gândi la orice.

Așa cum Putin a așteptat terminarea Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing ca să atace Ucraina, probabil că și Xi așteaptă ceva. Nici ei nu s-au ascuns. Au spus în clar că vor să răstoarne lumea.