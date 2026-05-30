Povestea celor 12 fete din Târgu Mureș care au câștigat „Românii au talent”. Trupa Re-Born spune că a „renăscut” sub îndrumarea unei profesoare

Trupa Re-Born a câștigat vineri seară finala sezonului 16 al emisiunii „Românii au talent” și premiul de 120.000 de euro cu un moment spectaculos. Formația este alcătuită din 12 fete din Târgu Mureș, cu vârste între 15 și 19 ani, care practică dans contemporan și gimnastică.

Înaintea finalei, membrele trupei spuneau că, dacă vor obține marele premiu, și-ar dori să renoveze sala Palatului Copiilor din Târgu Mureș, unde se antrenează.

Re-Born s-a format sub îndrumarea coregrafei Mihaela Codreanu, profesor la Palatul Copiilor din Târgu Mureș, care predă de 26 de ani.

Potrivit prezentării făcute în emisiune, fetele spun că au „renăscut” ca trupă sub coordonarea acesteia.

Trupa Re-born abordează dansul contemporan, un stil pe care coregrafa îl consideră dificil, pentru că trebuie să îl înțelegi profund ca să îl poți interpreta. De aceea, pregătirea fetelor a început mai întâi la nivel psihologic și abia apoi la nivel de mișcări. Mihaela le ajută să înțeleagă cum reacționează oamenii în situații comune, dar în moduri total diferite, potrivit ProTv.ro

Trupa are în palmares mai multe premii naționale și internaționale. Au câștigat World Championship la Roma, unde au obținut 3 premii – locurile I, II și III. Sunt campioane naționale și internaționale la nivelul Palatelor Copiilor din întreaga lume, iar anul trecut au avut 7 coregrafii internaționale, câștigând premii la toate categoriile concursurilor.

În ciuda rezultatelor, condițiile de pregătire au rămas dificile. Potrivit prezentării făcute în emisiune, sala în care se antrenează este degradată, cu oglinzi care se desprind, iar spațiul disponibil este limitat. Uneori, membrele trupei se pregătesc în curtea școlii sau în sala de sport, după terminarea cursurilor.