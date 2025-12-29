Trupă rock la 11 ani. Povestea gemenilor din Târgoviște care au trecut de la repetiții în sufragerie la concerte pe mari scene de festival

Când spui „viață de familie cu gemeni” ești tentat să te gândești la cărucioare duble, costumașe identice și muzică de bebeluși. Însă, după ce au devenit părinți, pentru Raluca (46 de ani) și Mircea Anghelinu (52 de ani), din Târgoviște, soundtrack-ul a fost un pic altfel. La ei în casă răsună Metallica, HammerFall, Gamma Ray și, mai nou, piese compuse de cei doi băieți ai familiei. Octavian și Călin, gemenii lor de 11 ani, cântă la tobe și la chitară. Au o trupă de rock, intitulată sugestiv, Twice Louder (de două ori mai tare).

S-au lansat acum doi ani, într-o formulă complet atipică, alături de o tânără de 19 ani, la voce și de un basist cu câteva decenii mai mare decât ei. Au cântat deja în deschiderea unor trupe mari din România (Phoenix, Timpuri Noi), cântă la festivaluri și au câștigat „Battle of the Bands”. Acum înregistrează propriile single-uri în studio și își pregătesc concertul aniversar.

Între timp, părinții celor doi gemeni au devenit „membri activi ai trupei”, chiar dacă munca lor se vede doar în culise. Sunt manageri de trupă, șoferi de turneu, tehnicieni de sunet și textieri.

„N-am avut niciodată de-a face cu domeniul ăsta. După 40 de ani, m-am trezit într-o nouă lume și încă sunt multe lucruri pe care nu le stăpânesc”, spune Raluca, mama celor doi băieți. Tot ea ne povestește și care a fost drumul lor, de la primul instrument la prima cântare și cât de greu își stăpânește emoțiile când cei doi frați, Octavian și Călin, sunt în concert, pe scenă.

