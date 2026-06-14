„Să vă ierte Dumnezeu. Cu noi va fi mult mai greu”. Tudor Chirilă, atac dur la adresa lui Nicușor Dan

Artistul și activistul Tudor Chirilă spune că de pe urma deciziei lui Nicușor Dan de a-l nominaliza pe Adrian Veștea pentru funcția de premier beneficiază cei care consideră că „România e o vacă bună de muls”.

Președintele Nicușor Dan a anunțat, duminică dimineață, că Adrian Veștea este noua nominalizare pentru funcția de prim-ministru.

„Nicușor Dan o să fiți aplaudat. Da’ nu de cei care v-au votat, ci de toți cei care cred că România e o vacă bună de muls. O să fiți aplaudat de combinatori, de șmecheri, de seucuriști și de grupuri de interese. O să fiți aplaudat de Lia, de PSD, de Predoiu și baronii peneliști, de toți cei care duc dorul epocii de glorie useliste sau poate chiar a epocii de aur Năstase-Hrebenciuc când se fura în absolută siguranță și România nu trebuia să dea socoteală nimănui că era suverană la furat”, a scris Tudor Chirilă, duminică, pe pagina sa de Facebook.

Artistul consideră că acțiunile președintelui reprezintă o continuare a deciziilor recente din sistemul judiciar. „Astăzi ați desăvârșit mineriada începută acum câteva zile de Lia și CSM-ul ei. Acțiunile dumneavoastră l-ar face pe Ion Iliescu să zâmbească din nou precum Kermit”, adaugă Chirilă.

Chirilă spune că singurul aspect pozitiv este viteza cu care s-au produs aceste schimbări, enumerând „pesedizarea” șefului statului, trădarea alegătorilor și a magistraților onești, tăcerea în fața atacurilor asupra presei și societății civile, jocurile de culise, lipsa de comunicare și „încălcarea Constituției”.

„Cei care v-am votat am aflat cine sunteți cu adevărat. Dar este îngrozitor de înspăimântător un alt adevăr: că România nu a avut de ales. Că România nu are de ales. Că România a crezut că are de ales”, a mai spus activistul.

Chirilă susține că demiterea Guvernului Bolojan de către PSD și AUR a fost realizată cu ajutorul șefului statului și a avut ca unic scop înlăturarea unui singur om. „Mă întreb ce mai caută de azi înainte consilierii dumneavoastră pe la Cotroceni. Mă întreb dacă ei susțin această mascaradă sinistră”, adaugă el.

De asemenea, Chirilă critică invocarea argumentului „interesului național” de către Nicușor Dan, afirmând că acțiunile președintelui favorizează în realitate „extremismul”. El susține că deciziile luate duc la „conservarea pesedismului” și reprezintă un atac direct la adresa democrației și a bunului simț.

În finalul mesajului, Chirilă spune că cei care îl critică acum pe șeful statului nu sunt influențatori plătiți, ci simpli cetățeni care refuză să fie adepți fanatici. „Să vă ierte Dumnezeu. Cu noi va fi mult mai greu”, conchide artistul.

Mesajul integral publicat de Tudor Chirilă pe Facebook

„Nicușor Dan o să fiți aplaudat. Da’ nu de cei care v-au votat, ci de toți cei care cred că România e o vacă bună de muls. O să fiți aplaudat de combinatori, de șmecheri, de seucuriști și de grupuri de interese. O să fiți aplaudat de Lia, de PSD, de Predoiu și baronii peneliști, de toți cei care duc dorul epocii de glorie useliste sau poate chiar a epocii de aur Năstase-Hrebenciuc când se fura în absolută siguranță și România nu trebuia să dea socoteală nimănui că era suverană la furat.

Astăzi ați desăvârșit mineriada începută acum câteva zile de Lia și CSM-ul ei. Acțiunile dumneavoastră l-ar face pe Ion Iliescu să zâmbească din nou precum Kermit.

Un lucru bun este că toate astea s-au întâmplat foarte repede: pesedizarea dumneavoastră, trădarea alegătorilor, trădarea magistraților onești, tăcerea în fața atacurilor asupra presei sau asupra societății civile, jocurile de culise fără legătură cu onestitatea atât de clamată în campanie, lipsa unei comunicări a intențiilor prezidențiale, iar astăzi încălcarea Constituției.

Cei care v-am votat am aflat cine sunteți cu adevărat. Dar este îngrozitor de înspăimântător un alt adevăr: că România nu a avut de ales. Că România nu are de ales. Că România a crezut că are de ales.

Mai reiese astăzi ceva foarte clar: demiterea guvernului Bolojan de către PSD și AUR cu ajutorul dumneavoastră neprețuit a avut ca scop înlăturarea unui om, nu a unei echipe guvernamentale. Un singur om. Ăla cu care ați defilat în campanie. Mă întreb ce mai caută de azi înainte consilierii dumneavoastră pe la Cotroceni. Mă întreb dacă ei susțin această mascaradă sinistră.

Partea cea mai rea, mai ironică și aia care provoacă un hohot de râs homeric este că pretindeți că toate mizeriile pe care le-ați întreprins, le-ați făcut în numele „interesului național” și pentru ca România să nu încapă pe mâinile extremiștilor, dar nu e brânci mai mare în direcția extremistă decât cel pe care îl dați acum democrației și bunului simț. Nu credeam că veți merge atât de departe în conservarea pesedismului încât să favorizați extremismul. Extremism care de altfel se trage din pesedism. Că asta a născut corupția în România. Extremism. Și asta încurajați dumneavoastră acum.

Ce este și mai înspăimântător este că sunteți complet desprins de realitate. Nu suntem influensări (plătiți) ăștia care v-am susținut și acum vă acuzăm de trădarea votanților dumneavoastră și a valorilor pe care pretindeți că le susțineți, dimpotrivă am fost acuzați că am fost plătiți să vă susținem (ce glumă proastă), nu suntem altceva decât cetățeni, nu adepți fanatici care să susțină un „guru” până în pânzele albe. Deși îndemnați cu cinism la calm și rațiune faceți lucruri absolut iraționale sau care se pot citi doar în logica unui atac la democrație și stat de drept.

Să vă ierte Dumnezeu. Cu noi va fi mult mai greu”.