Tudor Chirilă spune că Nicușor Dan are o „obligație” după dezvăluirile Recorder: „Altfel ajungem la concluzia că l-au împachetat securiștii”

Artistul și activistul Tudor Chirilă a reacționat miercuri după dezvăluirile din investigația Recorder despre starea justiției, pe care o cataloghează drept „o radiografie imens de dureroasă despre prăbușirea independenței justiției din România”. Chirilă așteaptă soluții concrete de la președinte și premier.

„Un documentar cu oameni curajoși despre o mână de ticăloși fără scrupule în funcții cheie care servesc corupția, corupții, mafiile transpartinice. Infinit respect magistraților care au vorbit în acest documentar, unii dintre ei fără protecția anonimatului. Un documentar care are meritul de a organiza excelent informațiile, anchetele, mărturiile, exemplele marilor dosare prescrise sau nefinalizate, condamnările anulate, precum și toată mișcarea de subjugare a justiției începută în 2017 și chiar mai devreme și care se află în plin proces de desăvârșire. Justiția capturată”, a scris artistul, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.

El mai consideră că, deși documentarul este „un film aparent lipsit de speranță, din mărturiile magistraților „reies și soluții”. „Și astea nu sunt doar demisiile ticăloșilor Savonea, Arsenie, Voineag, etc., ci mai ales reformarea sistemului prin schimbarea legilor. Sper ca din ce în ce mai mulți magistrați onești să aibă curajul să denunțe mafia din sistem prezentată atât de clar în acest documentar”, afirmă cunoscutul activist.

Ce spune Tudor Chirilă despre reacția autorităților de la vârful statului:

„ Președintele Nicușor Dan are obligația, datoria, responsabilitatea și ce-o mai vrea el să fie alături de magistrații onești care încă există în sistem. Și trebuie să demonstreze asta repede, că altfel o să ajungem la concluzia că l-au împachetat securiștii.

Președintele Nicușor Dan are obligația, datoria, responsabilitatea și ce-o mai vrea el să fie alături de magistrații onești care încă există în sistem. Și trebuie să demonstreze asta repede, că altfel o să ajungem la concluzia că l-au împachetat securiștii. Premierul Ilie Bolojan e președintele unui partid din care face parte un ticălos precum Cătălin Predoiu alături de alte grupări de mafioți care nu sunt străine, ba chiar complice cu putregaiul din justiție. Dacă nu face ceva va fi înghițit și el și toată reforma posibilă.

Și președinția și guvernul au datoria să coopteze magistrații cinstiți din sistemul de justiție și să propună modificările legislative care să nu mai permită controlul pe verticală care se întâmplă acum. Soluțiile sunt la vedere.”

„Privești filmul ăsta cap coadă cu un nod în gât, cu un sentiment de frustrare și de neputință. Cu toate astea nu îmi pare rău niciun moment că am ieșit în stradă, în frig, zile în șir pentru justiție. Atâta vreme cât există niște magistrați care au avut curajul să vorbească despre această enormă caracatiță”, a conchis artistul.

Documentarul „Justiție Capturată” a fost publicat marți seară de către Recorder pe canalul propriu de YouTube și în 20 de ore a avut peste 820.000 de vizualizări.

Documentarul este o investigație despre starea justiției din România, fenomenul prescrierilor, dar și efectele centralizării puterii la nivelul „unor magistrați care coabitează cu polticienii”.

În documentarul Recorder, au fost intervievați procurorul militar Liviu Lascu, Crin Bologa, fostul procuror-șef al DNA între perioadele Laura Codruța Kovesi si Marius Voineag, dar și o procuroare din DNA și o judecătoare de la Curtea de Apel, care au vorbit sub anonimat.

Claudiu Sandu, reprezentant al procurorilor în CSM, a spus că s-a ajuns ca interpretarea exagerat formală a legii să ducă la anularea probelor din dosar „pentru orice”, pentru ceea ce el a metaforizat ca fiind „o virgulă”.

„Am ajuns să reinventăm Dreptul” a spus Sandu, care a afirmat că „eu nu-mi aduc aminte de o mare sentință de vinovăție în ultima vreme”. Masacrarea ideii de justiție, a spus Sandu, îi demobilizează pe magistrați și îi dezarmează pe cetățeni.

Investigația Recorder a evidențiat dosare concrete în care inculpați conectați politic sau foarte puternici pe planul afacerilor, precum Marian Vanghelie, Cristian Burci sau Puiu Popoviciu, au beneficiat de procese întinse până la prescriere. Prelungirea proceselor s-a realizat prin schimbarea completurilor de judecată de către conducerea instanțelor, inclusiv schimbarea în momentul în care urma să se pronunțe sentința.

Într-o primă reacție, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că trebuie văzut dacă sunt „aspecte concrete”, el subliniind că procedurile disciplinare din justiție sunt în sarcina Consiliului Superior al Magistraturii și Inspecției Judiciare.

„Dacă sunt aspecte concrete, sigur că ele trebuie investigate”, a spus Marinescu după ce a fost întrebat insistent într-o intervenție la Digi24 dacă va lua măsuri și dacă va cere o anchetă.