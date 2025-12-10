Ministrul Justiției evită să spună după va lua măsuri după documentarul Recorder: „Dacă sunt aspecte concrete…”

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat miercuri, întrebat despre materialul de investigație „Justiție capturată” realizată de Recorder că trebuie văzut dacă sunt „aspecte concrete”, el subliniind că procedurile disciplinare din justiție sunt în sarcina Consiliului Superior al Magistraturii și Inspecției Judiciare. „Dacă sunt aspecte concrete, sigur că ele trebuie investigate”, a spus Marinescu după ce a fost întrebat insistent într-o intervenție la Digi24 dacă va lua măsuri și dacă va cere o anchetă.

„Vă mărtusesc că nu am reusit să văd, decât câteva fragmente. Sunt la o reuniune a miniștrilor de Justiție pe aspecte foarte importante la Strasbourg astfel încât pregătind această reuniune nu am reușit decât să parcurg așa fragmentar”, a declarat Radu Marinescu, la Digi24, întrebat cum comentează investigația Recorder.

„Este o investigație jurnalistică, n-am reușit să o parcurg în integralitate”, a continuat ministrul PSD al Justiției, care a spus mai departe că ar putea răspunde „dacă mi-ați adresa întrebări punctuale”.

În acest context, Radu Marinescu a fost întrebat cum comentează tergiversarea unor dosare, cazurile unor magistrați mutați în instanțe care au dus astfel la tergiversarea unor anchete.

„În ceea ce privește durata de desfășurare a proceselor, durata rezonbilă, aș aminti că recent a existat o evaluarea făcută de Comisia Europeană, a existat și o decizie a Curții Europene a Drepturilor Omului, care a fixat anumite repere în ceea ce privește progresele făcute de România cu privire la durata de soluționare a cauzelor. În UE există o preocupare generală în foarte multe țări privind durata foarte lungă a procedurilor, deci dacă vorbim de durata rezonabilă a procesului, dacă vorbim de procesele disciplinare împotriva anumitor magistrați, acestea sunt în sarcina CSM și a Inspecției Judiciare…”, a spus Radu Marinescu.

„Eu pot da doar aceste repere care sunt din evaluări din Comisia Europeană, Curtea pentru Drepturile Omului (…) Chestiunile punctuale trebuie analizate punctual și concret, care anume cauze au fost tergiversate dacă au fost, din ce motive. Trebuie făcută o analiză concretă pentru fiecare cauză în parte și văzută dacă este o chestiune care este obiectiv generată de complexitatea cauzei, de numărul persoanelor implicate sau este o tergiversare culpabilă și atunci, desigur, dacă cineva tergiversează culpabil ar trebui să și răspundă”, a spus Radu Marinescu.

De asemenea, Radu Marinescu a fost rugat să spună dacă va lua măsuri sau dacă va verifica cazurile date exemplu în ancheta Recorder.

„Mass-media are libertatea de a expune puncte de vedere și are și responsabilitatea de a reflecta anumite aspecte care trebuie sa atragă atentia, însă luarea de măsuri trebuie făcută instituțional, obiectiv, corect, de cei care au această responsabilitate. Eu nu am această responsabilitate în ceea ce privește cariera magistraților. Această responsabilitate o are în ceea ce privește componenta de răspundere disciplinară Inspecția Judiciară și CSM. Dar, la întrebarea dvs, dacă cineva cineva tergiversează culpabil, adică vinovat, evident că răspunsul meu este că acela care face așa ceva trebuie să și răspundă. Dar, repet, pe baza stabilirii concrete a faptelor”, a spus Marinescu.

„Această investigație atrage atenția asupra unor aspecte. Dacă sunt anumite aspecte concrete, care sunt învederate, sigur ca ele trebuie investigate. Repet, nu am reușit să parcurg în integralitate materialul”, a mai spus Radu Marinescu, întrebat dacă va cere personal o anchetă.

Într-o investigație Recorder, mai mulți judecători și procurori, foști șefi ai DNA și din CSM, descriu cum se prelungesc dosarele ca să scape cei acuzați

Recorder a publicat marți seară o investigație despre starea justiției din România, fenomenul prescrierilor, dar și efectele centralizării puterii la nivelul „unor magistrați care coabitează cu polticienii”.

În documentarul Recorder, au fost intervievați procurorul militar Liviu Lascu, Crin Bologa, fostul procuror-șef al DNA între perioadele Laura Codruța Kovesi si Marius Voineag, dar și o procuroare din DNA și o judecătoare de la Curtea de Apel, care au vorbit sub anonimat.

Investigația Recorder a evidențiat dosare concrete în care inculpați conectați politic sau foarte puternici pe planul afacerilor, precum Marian Vanghelie, Cristian Burci sau Puiu Popoviciu, au beneficiat de procese întinse până la prescriere. Prelungirea proceselor s-a realizat prin schimbarea completurilor de judecată de către conducerea instanțelor, inclusiv schimbarea în momentul în care urma să se pronunțe sentința.

Claudiu Sandu, reprezentat al procurorilor în CSM, a spus că s-a ajuns ca interpretarea exagerat formală a legii să ducă la anularea probelor din dosar „pentru orice”, pentru ceea ce el a metaforizat ca fiind „o virgulă”.

„Am ajuns să reinventăm Dreptul” a spus Sandu, care a afirmat că „eu nu-mi aduc aminte de o mare sentință de vinovăție în ultima vreme”. Masacrarea ideii de justiție, a spus Sandu, îi demobilizează pe magistrați și îi dezarmează pe cetățeni.