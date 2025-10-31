Turcia a condamnat la închisoare pe viață 11 persoane pentru dezastrul de la Hotelul Grand Kartal, unde un incendiu a ucis zeci de persoane în plin sezon turistic

Un tribunal turc a condamnat vineri 11 persoane la închisoare pe viață pentru incendiul care a ucis în ianuarie 78 de oameni la un complex de schi din Munții Bolu, în nord-vestul Turciei, a relatat presa de stat de la Ankara, citată de Reuters.

Halit Ergul, proprietarul hotelului Grand Kartal, unde a izbucnit incendiul, s-a numărat printre cei 11 inculpați care au primit pedepse de închisoare pe viață, potrivit postului public TRT Haber.

Treizeci și patru de copii s-au numărat printre victimele incendiului, care a avut loc în timpul vacanței școlare, perioadă în care numeroase familii din Turcia, inclusiv marile orașe Istanbul și Ankara, merg în Munții Bolu pentru a schia. Alte 137 de persoane au fost rănite.

Supraviețuitorii au povestit că nu au auzit nicio alarmă în momentul izbucnirii incendiului, iar cei cazați în hotel au avut mari probleme în a se evacua, motiv pentru care unele victime au murit după ce au sărit pe geam pentru a încerca să scape de flăcări.

În total, procesul a vizat 32 de inculpați, dintre care 20 s-au aflat în arest preventiv, a precizat TRT. Pe lângă Ergul, printre acuzați s-au numărat membri ai Consiliului de Administrație al hotelului, directori și angajați, precum și un viceprimar și membri ai brigăzii de pompieri.

Tragedia a declanșat apeluri pentru tragerea la răspundere a celor vinovați și pentru reforme. Experți independenți au declarat că hotelul din stațiunea de schi Kartalkaya nu dispunea de măsuri elementare de siguranță împotriva incendiilor.

Focul a izbucnit la etajul unde se afla restaurantul clădirii de 12 etaje, în care se cazaseră 238 de oaspeți. Incendiul i-a forțat pe mulți dintre aceștia, cuprinși de panică, să sară pe ferestre în mijlocul nopții.