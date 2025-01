Incendiu la un hotel dintr-o stațiune de schi din Turcia: Șase oameni au murit, alți zeci sunt răniți

Cel puțin șase oameni au murit, iar alți 31 au fost răniți într-un incendiu izbucnit la un hotel dintr-o stațiune de schi din nord-vestul Turciei, a anunțat marți postul de stat TRT, citat de Reuters.

Incendiul a izbucnit marți, la etajul al patrulea al hotelului cu 11 etaje din stațiunea de schi Kartalkaya din Bolu, în jurul orei locale 3:30. Pompierii încă lucrau dimineața pentru a stinge flăcările, a declarat guvernatorul Bolu, Abdulaziz Aydin, pentru TRT.

Cauza incendiului nu a fost încă stabilită, dar autoritățile o vor investiga, a mai spus guvernatorul. La momentul incendiului, la hotel erau cazați 234 de oameni.

At least 3 dead in catastrophic hotel fire in Turkish ski resort of Bolu



21 more were injured, with 234 guests said to be in hotel when blaze broke out.#Türkiye pic.twitter.com/wasebGLOBC