Oferta „all-you-can-eat”, aproape să devină istorie într-o țară cunoscută pentru acest serviciu. Motivul din spatele deciziei

Autoritățile turce vorbesc despre opțiuni privind înlocuirea modelului „all-you-can-eat” din hoteluri și restaurante, ca măsură pentru a reduce risipa alimentară, scrie ziarul turc Sabah, preluat de agenția rusă Tass.

Aproximaativ 23 de milioane de tone de mâncare sunt irosite anual, în Turcia, conform unui raport. Dintre acestea, aproximativ 35% din fructe și legume ajung la gunoi înainte să ajungă pe masă.

De aceea, Consiliul Prezidențial pentru Agricultură și Politici Alimentare din Turcia a propus mai multe măsuri pentru a combate risipa. Aceste măsuri urmează să fie prezentate președintelui Recep Tayyip Erdoğan, iar ulterior să fie discutate pentru implementare.

Printre măsurile luate în calcul se numără și una care vizează oferta „all-you-can-eat” de la hotelurile din Turcia.

De aici provine o mare parte din risipă, spun autoritățile turce. Astfel, acest sistem poate fi înlocuit cu unul „à la carte”.

„Oamenii comandă cât vor să mănânce. În loc să vadă totul și să nu mănânce, pleacă de la masă cu produsele pe care le aleg și cu care își vor umple stomacul”, a declarat Ramazan Bingöl, membru al Consiliului și președinte al Asociației pentru Toate Restaurantele și Turism (TÜRES).

El a mai spus că prin oferta „all-you-can-eat” sunt irosite „milioane de lire turcești”.

