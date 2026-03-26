Echipa de start a României pentru barajul cu Turcia. Pe cine a mizat Lucescu

Turcia – România, semifinala play-off-ului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026, se dispută astăzi, de la 19:00 (ora României). În urmă cu scurt timp, au fost anunțate și echipele de start.

Echipele de start:

Turcia: Cakir – Muldur, Akaydin, Bardakci, Kadioglu – Yuksek, Calhanoglu – Yilmaz, Guler, Yildiz – Akturkoglu

România: Radu – Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu – R. Marin, Hagi, Dragomir – Man, Bîrligea, Mihăilă

România-Turcia se joacă în semifinala barajului pentru calificarea României la Campionatul Mondial din 2026. Dacă vor trece de selecționata antrenată de Vincenzo Montella, „tricolorii” vor înfrunta câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, în meciul decisiv pentru calificare, tot în deplasare, pe 31 martie.

Mircea Lucescu: „Jucătorii noștri au valoarea de a-și domina adversarii”

Selecționerul naționalei României a declarat la conferința de presă de dinainte de startul partidei că este de părere că Turcia poate fi dominată.

„E un joc extrem de important. Vom face tot ce e posibil să merităm această calificare. Mă așteptam să avem mai mulți suporteri, pentru că totuși e un joc de baraj. Aș fi sperat ca cel puțin 30-35% din public să fie din România, pentru că merităm să fim aici, atât noi, cât și Turcia. Suntem aici pentru a câștiga acest meci. Turcia are mulți jucători care au debutat cu mine, iar astăzi sunt titulari și sunt bucuros pentru ce au reușit”, a spus Lucescu, miercuri.

Antrenorul Turciei, Vincenzo Montella: „Trebuie să fim pregătiți”

Tot miercuri, cu o zi înainte de startul partidei Turcia-România, Montella a vorbit în conferința sa de presă despre respectul său pentru Mircea Lucescu și a afirmat că echipa va aborda meciul ca pe o finală.

„Sunt foarte fericit că mă întâlnesc din nou cu domnul Lucescu, un antrenor pentru care cariera sa vorbește de la sine. Îl respect foarte mult. Se joacă un singur meci, e ca o finală.

Montella și Lucescu s-au mai întâlnit anterior în cupele europene, în sezonul 2010-2011 al Ligii Campionilor.

Turcia-România, confruntările dintre cele două țări

România și Turcia s-au întâlnit de 26 de ori până acum, scrie GOLAZO.ro. Iar de 14 ori, România a câștigat. Turcii au câștigat 5 meciuri, iar alte 7 s-au încheiat la egalitate.

Ultimul meci direct câștigat de Turcia a fost pe 10 septembrie 2013, scor 2-0, pe Arena Națională din București.

Ultima victorie a României a fost pe 9 noiembrie 2017, scor 2-0, într-un amical disputat pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj.