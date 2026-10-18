Turcia va primi motorină rusească în urma acordului dintre SUA și Rusia. Anunțul făcut de ministrul energiei

Turcia va prelua o parte din motorina pe care Rusia o livrează pe piețele globale în baza acordului încheiat cu președintele american Donald Trump, conform anunțului făcut duminică de ministrul turc al energiei, Alparslan Bayraktar, citat de Reuters.

Bayraktar a spus că acordul dintre Rusia și Statele Unite cu privire la livrările de motorină este important pentru Turcia din perspectiva securității energetice.

Turcia depinde de Rusia pentru o parte din necesarul său de energie, dar și de Iran, Azerbaidjan și alții. În acest context, încearcă să își diversifice sursele prin acorduri cu SUA și cu alți parteneri.

„Rusia a impus în ultimele luni restricții la exporturile de motorină, când a început să se confrunte cu această problemă. Acum au ajuns la un acord privind motorina cu Trump… Prin discuțiile pe care le-am purtat, vom aduce o parte din această motorină în Turcia”, a declarat Bayraktar pentru postul de televiziune Kanal 7, fără să ofere detalii suplimentare.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, oficiali europeni și unii dintre colegii republicani ai lui Trump au criticat dur acordul.

Bayraktar a mai anunțat că Turcia intenționează să pună în funcțiune o a doua platformă plutitoare de producție de gaze în primul trimestru al anului 2028, adăugând că platforma va aduce producția zilnică a țării în Marea Neagră la un nivel de 45 de milioane de metri cubi.

Platforma plutitoare de producție Osman Gazi

Sâmbătă, Turcia a trimis în Marea Neagră prima sa platformă plutitoare de producție de gaze, Osman Gazi, o mișcare despre care Bayraktar a spus că ar urma să mărească de peste două ori producția zilnică a celui mai mare zăcământ de gaze al țării, zăcământul Sakarya, la 20 de milioane de metri cubi, de la nivelul actual de 9,5 milioane.

„În primul trimestru al anului 2028, a doua platformă plutitoare de producție vine în Turcia și vom realiza cu ea o producție de 25 de milioane de metri cubi. Are o capacitate puțin mai mare (decât Osman Gazi)”, a afirmat el.

„Prin urmare, cu 45 de milioane de metri cubi, vom folosi propriile noastre gaze în trei din patru locuințe din Turcia”, a adăugat ministrul turc al energiei.

Turcia este una dintre cele mai mari piețe de gaze din Europa, cu un consum de 59 de miliarde metri cubi anul trecut. Țara depinde de importuri pentru aproape tot necesarul de gaze. Producția internă a fost de 3,1 miliarde de metri cubi în 2025, cea mai mare parte provenind de la zăcământul Sakarya.

Bayraktar a mai declarat că operațiunile de explorare de hidrocarburi planificate în largul Pakistanului au fost amânate cu aproximativ șase luni din cauza impactului războiului din Iran asupra regiunii.