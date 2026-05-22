Turcia: Vânzare masivă de 8 miliarde de dolari pentru a ține cursul lirei

Piața financiară din Turcia se află în stare de șoc după o hotărâre judecătorească prin care se anulează alegerea unui nou lider al opoziției.

Ca reacție la această decizie- pe care opoziția o descrie drept o lovitură de stat- vânzările de valută au ajuns la 8 miliarde de dolari, conform informațiilor obținute de Reuters de la 4 traderi independenți.

Această evoluție vine într-un moment dificil pentru lira turcească, care se află și sub presiunea războiului din Orientul Mijlociu.

Conform calculelor Bloomberg bazate pe date de la Departamentul Trezoreriei SUA, Turcia a „renunțat” la aproape toate obligațiunile sale americane în martie, în efortul de a-și susține moneda în prima lună a războiului cu Iranul.

Astfel, valoarea totală a obligațiunilor americane deținute de Turcia a scăzut la 1,8 miliarde de dolari la sfârșitul lunii martie, de la 16 miliarde de dolari în februarie.

Scăderea a coincis cu o scădere generală a prețurilor petrolului pe piețele turcești, după ce izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu a dus la o creștere bruscă a prețurilor petrolului.

Drept urmare, banca centrală a țării, pentru a preveni o scădere semnificativă a lirei turcești, a procedat la vânzarea de rezerve valutare și de aur.

Deținerile de obligațiuni ale trezoreriei americane ale Turciei au ajuns la 21 de miliarde de dolari în februarie 2025, față de 80 de miliarde de dolari cu un deceniu în urmă. De atunci, acestea au urmat o traiectorie descendentă treptată, pe măsură ce relațiile Ankarei cu SUA s-au deteriorat din cauza diferențelor politice și geopolitice.

Martie este ultima lună pentru care sunt disponibile date, în timp ce datele pentru aprilie sunt așteptate să fie publicate luna viitoare.