Turist bulgar, recuperat cu elicopterul după ce a căzut într-o prăpastie în Bucegi

Un turist bulgar care luni a căzut într-o prăpastie pe Valea Caraimanului, în Munţii Bucegi, a fost recuperat cu ajutorul unui elicopter. Alte patru persoane care făceau parte din grupul care îl însoţea pe cetăţeanul străin au fost preluate de către salvatorii montani şi coborâte de pe munte.

Salvamontiştii prahoveni au intervenit luni, în urma unui apel primit la 112 în jurul orei 12:45, care anunţa că un turist bulgar a alunecat pe o porţiune de zăpadă şi a căzut într-o prăpastie, pe Valea Caraimanului, relatează News.ro.

„Am alertat elicopterul de la Punctul de Operare Aerian Braşov, care a sosit rapid, preluând un salvator montan şi inserându-l prin troliere la locul incidentului. Victima a fost evaluată medical şi recuperată cu elicopterul. Aceasta a suferit multiple traumatisme (cranian, abdominal, membru inferior) şi escoriaţii produse prin căderea de 30-40 m, dar a avut noroc că s-a oprit la timp, înaintea unei săritori de aproximativ 150 de metri”, transmit oficialii Salvamont Prahova.

Potrivit acestora, alţi patru turişti care făceau parte din grupul care îl însoţea pe munte pe bărbatul din Bulgaria au fost recuperaţi de către salvatorii montani, duşi pe Platoul Bucegi şi coborâţi de pe munte cu două autoutilitare Salvamont.

Salvatorii au constatat că toţi cei din grup erau echipaţi necorespunzător pentru o asemenea ascensiune, care implica porţiuni dificile.

Salvamontiştii amintesc că traseul pe care cei cinci se aflau – ca, de altfel, toate celelalte trasee turistice montane de abrupt – sunt încă închise din cauza vremii nefavorabile, iar acest lucru a fost anunţat public zilele trecute.