Turist despăgubit în instanță după ce „războiul șezlongurilor” i-a stricat vacanța în Grecia

Hotărârea pronunțată recent de un tribunal din Germania poate crea probleme majore stațiunilor care nu reușesc să rezolve problema ocupării abuzive a șezlongurilor prin rezervarea acestora cu prosoape, potrivit EuroNews.com.

Cazul a ajuns în instanță după ce un turist german a reclamat că el și familia sa nu au putut folosi locurile de la piscină în timpul unei vacanțe în Grecia, în 2024. Acesta a explicat că ceilalți oaspeți ai hotelului „le rezervau cu prosoape” înainte de răsăritul soarelui, făcând facilitățile imposibil de utilizat.

Bărbatul a susținut că a petrecut zilnic aproximativ 20 de minute căutând locuri libere, deși se trezea la ora 6:00 dimineața pentru a le asigura. Din cauza acestei situații, copiii săi au fost nevoiți să se întindă direct pe jos.

În urma acestui incident, bărbatul a dat în judecată operatorul de turism. El a argumentat că agenția cunoștea interdicția stațiunii privind rezervarea cu prosoape, dar nu a aplicat-o, făcând șezlongurile practic „inutilizabile”.

Tribunalul districtual din Hanovra, nordul Germaniei, i-a dat câștig de cauză turistului. Instanța a stabilit că pachetul de vacanță, pentru care acesta plătise peste 7.000 de euro, a fost unul „defectuos”.

Judecătorii au decis că, deși agenția nu administra direct hotelul din insula grecească Kos, aceasta avea obligația de a asigura un număr „rezonabil” de locuri disponibile pentru clienții săi.

În final, instanța a dispus plata unei despăgubiri de 986,70 euro, sumă care depășește oferta inițială de 350 de euro făcută de operatorul de turism. Judecătorii au subliniat că timpul pierdut zilnic și disconfortul creat familiei sunt motive întemeiate pentru o reducere a prețului călătoriei.

Fenomenul „războiul pentru șezlonguri”

Așa-numitul „război al șezlongurilor” a atins cote maxime în vara anului 2025, când imagini virale au arătat turiști în Tenerife dormind pe șezlonguri sau alergând spre piscină pentru a-și păstra locul la soare.

În unele părți ale Spaniei, turiștii au fost amenințați cu o amendă de 250 de euro pentru ocuparea unui șezlong, iar unele agenții de turism au fost nevoite să-și revizuiască politicile privind șezlongurile.

Autoritățile italiene tratează rezervarea locurilor pe plajele publice ca pe o infracțiune de ocupare a spațiului public, aplicând încă din 2016 amenzi de sute de euro, în stațiuni din regiuni precum Toscana, Liguria sau Sardinia.

