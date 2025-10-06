Turme cu 10.000 de oi, blocate pe munte din cauza zăpezii de jumătate de metru. Ciobanii au sunat la 112 să ceară ajutor

Mai mulţi ciobani au rămas blocaţi cu turmele de oi în munţii din zona Obârşia Lotrului, luni dimineaţa aceştia solicitând prin 112 intervenţia drumarilor pentru deszăpezirea şoselei Transalpina (DN 67C), închisă circulaţiei de câteva zile, pentru a putea coborî cele aproximativ 10.000 de animale care nu mai pot înainta din cauza stratului gros de zăpadă, potrivit Agerpres.

Majoritatea ciobanilor rămaşi pe munte sunt din Gorj şi din Vaideeni, judeţul Vâlcea şi ei au fost surprinşi de ninsorile din ultimele zile din regiunile montane. Sâmbătă dimineaţa aceştia au solicitat şi sprijinul salvamontiştilor, după ce unul dintre ei s-a rătăcit în apropiere de vârful Nedei în încercarea de a strânge oile care s-au împrăştiat.

El a fost găsit după mai multe ore de căutări, iar abia duminică seara au fost adunate şi toate animalele răspândite prin pădurile din zonă.

„Nu avea probleme medicale, pentru că ei sunt obişnuiţi cu vremea de la munte, dar nici nu pot fi lăsaţi să stea acolo în zăpadă, pentru că nu pot să îşi abandoneze turmele. Au sunat sâmbătă dimineaţa la 112, după ce unul dintre ciobanii din Vaideeni se rătăcise pe timpul nopţii. Ne-am mobilizat noi din Vâlcea, de la Voineasa şi cu cei din Gorj şi l-am găsit după mai multe ore de căutări. Nu au plecat pentru că au sperat că vremea se va îndrepta şi vor putea să coboare în siguranţă. Sunt cred că vreo şapte stâne în zonă de unde nu au plecat ciobanii cu oile şi din informaţiile noastre va ninge şi astăzi şi mâine (luni şi marţi, n.r.)”, a precizat şeful Salvamont Vâlcea.

Şoseaua Transalpina este închisă pe sectorul de drum cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului încă de joi, iar reprezentanţii Direcţiei Regionale Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova au anunţat luni dimineaţa că nu vor interveni în zonă până când condiţiile meteo nu vor permite acest lucru.

„Este zăpadă destul de mare pe partea carosabilă şi ninge în continuare. Prognozele ne anunţă că urmează în continuare ninsori, ceea ce face imposibilă redeschiderea acestui tronson de drum. Dacă se va opri ninsoarea şi temperaturile vor reveni la normal pentru această perioadă – noaptea să nu mai îngheţe – se va interveni şi se va deschide. Dacă nu, circulaţia va rămâne închisă până când vom putea asigura condiţii de circulaţie în siguranţă atât pentru participanţii la trafic, cât şi pentru colegii noştri care intervin pe acest sector de drum montan”, a transmis Cristi Tudor, reprezentant DRDP Craiova.

În zona Obârşia Lotrului, stratul de zăpadă măsoară circa o jumătate de metru.

ANM a transmis luni dimineață o informare meteo de ploi, vânt și ninsori viscolite la altitudini mari valabilă până joi și mai multe coduri de vreme rea.

Foto: © Martine De Graaf | Dreamstime.com