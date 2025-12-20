Turul cozonacilor artizanali din București. Idei de Crăciun pentru cei care caută alternative la produsele de supermarket

În fiecare lună decembrie, pe unele străzi ale Bucureștiului începe să miroasă a cozonac delicios, făcut cu unt, portocale, cacao și așa mai departe. Majoritatea brutăriilor artizanale care se respectă încep pregătirile pentru frământatul lent și dospitul corect. În cele ce urmează, prezentăm câteva dintre oferte, fără pretenția că lista ar fi exhaustivă.

Am străbătut Capitala într-un tur atent al unora dintre cele mai apreciate adrese pentru a identifica cozonacii artizanali pentru masa de Crăciun. Trebuie să precizăm că aceștia sunt mult mai scumpi decât cei pe care-i găsim în supermarketuri, uneori chiar de zece ori mai scumpi. În prețul mare se reflectă însă ingredientele de calitate și respectarea unor tradiții culinare fără de care Crăciunul și-ar pierde un pic din farmec. Așadar, iată mai jos o listă generoasă cu locuri de unde poți cumpăra cozonaci artizanali senzaționali.

Cozonacul însiropat de la Zelateria – Aviatorilor 65

Cozonacul însiropat de la Zelateria are ceva teatral în felul în care se prezintă. Rețetă rusească reinterpretată, un aluat împletit și lăsat apoi să absoarbă un sirop cu alcool care îi schimbă complet personalitatea. E un cozonac decadent, îndrăzneț. Dacă vrei ceva spectaculos pe masă și nu te sperie ideea unui desert cu un strop de tărie, acesta e locul. Unde mai pui că Ana Consulea, cea responsabilă pentru minunățiile de aici, este una dintre cele mai respectate și apreciate cofetărese de la noi. Un astfel de cozonac costă 160 lei / 1kg buc.

Ingrediente puține și impecabile la Miez – D. I. Mendeleev 43

Miez rămâne unul dintre sanctuarele pâinii bune din București, iar cozonacii lor păstrează aceeași filozofie: ingrediente puține și impecabile. Fie că-l alegi cu cremă de nucă, cu stafide și rahat sau cu mac, aluatul nu e exagerat de dulce, iar umplutura e densă, parfumată, cu gust natural. Au și o babka grea, de 800–900 g, bogată și elastică, la fel de serioasă ca un cozonac crescut în tihnă. Toate costă 150 de lei și au în jur de 1 kg.

Un cozonac „cu de toate” la Bakings – Ilarie Chendi 28

În micul atelier Bakings, cozonacul e tratat cu solemnitate. Fiecare bucată cântărește aproximativ 1,2 kg și e un compendiu de arome: cacao de specialitate, nucă românească, rahat de portocale, stafide, coajă și portocală confiata. Aluatul dospit lent peste noapte e ușor însiropat și glazurat, ceea ce dă o textură care combină pufosul cu suculentul. E un cozonac generos, „cu de toate”, cum ar zice bunicii, dar făcut cu tehnică modernă. Prețul pentru un cozonac este de 150 de lei.

O rețetă clasică reinterpretată la Atelierul de Tarte – Ion Mihalache 20

La Atelierul de Tarte, cozonacul tradițional este reinterpretarea fină a unei rețete clasice. Nuca, ciocolata și aromele naturale sunt dozate subtil, iar cozonacul are acea eleganță de laborator de patiserie profesionistă. E o variantă ideală dacă vrei un desert echilibrat, nici prea însiropat, nici greu, ci exact cât trebuie. Prețul este de 139 lei.

La Băcănia Veche, pe Barbu Văcărescu 49, trebuie să te înscrii pe lista ca să prinzi cozonac

Aici atmosfera e de gospodărie veche, cu miros de cozonaci „făcuți cu mâna”. Cozonacul lor, disponibil doar la comandă, e frământat în stil tradițional, fără grabă, cu acel aer de sărbătoare autentică. Pufoșenia e semnătura lor, Mihai Tudosiei este garantul calității, iar faptul că trebuie să te înscrii pe listă spune tot: cine prinde unul, îl păstrează cu grijă pentru masă. Prețul este de 150 de lei, cu un avans de 50 de lei la comandă.

Un cozonac bine dospit la Angeline Cake Boutique, Doctor Iacob Felix 59

La Angeline Cake Boutique, vitrina pare mai degrabă un mic muzeu al dulciurilor artizanale, iar babka lor a devenit deja un reper. Cu fistic, alune de pădure sau ciocolată, fiecare cozonac e o spirala bogată, lucioasă, cu parfum intens de cacao și unt. Textura lor are acea elasticitate perfectă pe care o cauți într-un cozonac bine dospit, iar aromele – fie fistic intens, fie ciocolată densă – dau un aer internațional unui desert care rămâne totuși românesc până la urmă. Prețurile sunt pe măsură, de la 125 la 165 de lei, în funcție de umplutură.

Cozonacul vegan de la Pain Plaisir – Barbu Văcărescu 49

Pain Plaisir aduce o opțiune interesantă: un cozonac vegan, surprinzător de pufos (80 lei / 1buc 425 g), alături de Enchanté – o variantă elegantă cu nuci, portocală confiata și stafide brune (115 lei / 1 buc 700g). Cozonacii lor nu sunt mari, dar sunt lucrări de finețe, cu aer parizian, unde textura e la fel de importantă ca aroma. Potriviți pentru cei care caută un desert rafinat, nu neapărat tradiționalist.

Artizanii by Demetra Organic Bakery – bld. 1 Mai 28

Demetra lucrează cu o rigoare de brutărie serioasă: cozonaci cu multă nucă, cacao și rahat, toți în zona de 95 lei și aproape un kilogram. Programul lor strict de preluare a comenzilor spune multe despre cât de atent își dozează capacitatea. Cozonacii au alură rustică, sunt rotunzi, grei și gustoși, așa cum îți imaginezi într-o brutărie care pune accent pe ingrediente și tradiție.

Spirit italian la Casa del Pan – Polonă 89

Casa del Pan aduce un pic din spiritul italian în București, iar asta se simte și în selecția lor: cozonac clasic sau panettone cu ciocolată ori fructe confiate. Cozonacul e aerat, elastic, bine rumenit (130 lei), iar panettonele are acea textură cu alveole mari, specific italiană (140 lei). E locul potrivit dacă vrei un desert care combină tradiția românească cu eleganța mediteraneană. Comenzile se dau până pe 19 decembrie.

Tradițional „curat” la Bread and Spices – Șoseaua Pipera 4

La Bread and Spices, cozonacul e tratat ca un produs premium, începând de la făina franceză și terminând cu umplutura de nucă, cacao și stafide atent alese. Are în jur de 1 kg și respectă simplitatea rețetei românești, dar cu o precizie tehnică impecabilă. E cozonacul ideal pentru cei care vor tradiționalul „curat”, fără artificii, dar făcut la nivel înalt. Preșul este de 110 lei.

Cozonac din aluat dospit natural la Hug – Occidentului 8

La HUG găsești aluat dospit natural cu maia, ingrediente curajoase și texturi care te fac să uiți că e iarnă afară și să te concentrezi pe fiecare felie în parte, cu aromă de unt, nucă și acea profunzime greu de descris. Brutăria promovează produse de panificație proaspete și autentice, iar cozonacii lor nu fac excepție, aducând o notă de eleganță urbană mesei de sărbătoare. Prețul unui cozonac aici este 145 lei.

„Premium de Crăciun” la Gluten Glory – Copilului 20A

Pe de altă parte, dacă îți plac locurile cu un vibe mai eclectic și o vitrină care-ți fură ochii de la prima privire, nu ocoli Gluten Glory. Aici găsești produse festive de iarnă care includ reinterpretări de sezon – până și cozonacii (cum ar fi cei cu nucă și cacao sau cu praline) merg pe direcția „premium de Crăciun”, cu texturi generoase și ingrediente mai rafinate. Prețurile sar puțin peste zona mainstream, dar e locul în care poți să explorezi un cozonac care e mai mult decât desert. Cozonacul cu praline costă 185 lei / 1 kg, iar cozonacul cu cacao 175 lei / 1 kg.