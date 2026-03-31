TVR închide de mâine unul dintre posturile sale tv la nici trei ani de la lansare: Reducem costurile, îl mutăm online

Televiziunea publică a decis să mute exclusiv online emisia TVR Folclor.

Potrivit unui comunicat de presă al TVR, postul de muzică populară va fi disponibil pe platforma www.tvrplus.ro şi pe celelalte platforme de streaming autorizate de CNA.

Decizia mutării doar pe online a TVR Folclor a fost luată pe 18 martie, iar marți, 31 martie, Consiliulul Național al Audiovizualului a aprobat retragerea licenței audiovizuale pentru acest post și acordarea licenţei TVR FOLCLOR pentru difuzare în reţele de comunicaţii electronice.

Prin reconfigurarea TVR Folclor ca brand media disponibil exclusiv în mediul digital, managementul Televiziunii Publice vizează reducerea costurilor, dar și o adaptare la noile obiceiuri de consum media și la dinamica accelerată a pieței, se mai arată în comunicat.

TVR Folclor a fost lansat oficial la data de 27 noiembrie 2023, fiind dedicat tradițiilor, patrimoniului național și muzicii populare, difuzând emisiuni consacrate precum „Tezaur folcloric” și „O dată-n viață”.