TVR închide unul dintre canalele sale. Sindicatul critică decizia: „Cine din mediul privat beneficiază de asta?”

Conducerea Televiziunii Române a decis să închidă unul dintre canalele sale la doar doi ani după ce l-a lansat, atrăgând critici dure ale sindicatului din TVR, scrie Pagina de Media.

Este vorba despre TVR Folclor, post ce difuzează conţinut din arhiva folclorică a Televiziunii Publice.

Astfel, în şedinţa Consiliului de Administraţie de miercuri s-a decis, cu un vot la limită (7 „pentru” şi 6 „împotrivă”), desfiinţarea TVR Folclor şi transformarea lui într-un proiect exclusiv online.

În aceeaşi şedinţă s-a decis şi scoaterea TVR 3 din măsurătorile de audienţă dar şi reorganizarea Direcţiei Ştiri şi Sport prin înfiinţarea noii Direcţii INFO.

„O decizie controversată”, spune sindicatul

TVR Folclor s-a lansat în mandatul lui Dan Cristian Turturică pe data de 27 noiembrie 2023, având o grilă formată în exclusivitate de producţii de arhivă. Postul are în grilă emisiuni precum faimoasa Tezaur Folcloric, Zestrea românilor sau Muzica Regiunilor.

Sindicatul MediaSind, care are în Consiliul de Administraţie doi membri – Cristi Godinac şi Sorin Torică a afirmat că votul conducerii TVR este „o decizie controversată”.

„Invocarea lipsei unei sume relativ modeste – aproximativ 100.000 de euro anual – pentru susţinerea acestui post ridică semne serioase de întrebare, în condiţiile în care există mai multe exemple în piaţă care demonstrează posibilitatea generării de venituri substanţiale pentru TVR.

În mod legitim, se ridică întrebarea: cine din mediul privat beneficiază de această decizie controversată ca să nu spunem altfel?”, a transmis MediaSind.