TVR transmite miercuri seară documentarul Recorder „Justiție Capturată”. Adriana Săftoiu: „Ne-am sfătuit. Credem că merită să fie văzut” / Care e ora

Documentarul Recorder va fi transmis de la ora 21.00 de către televiziunea publică, a confirmat președintele director general al TVR Adriana Săftoiu pentru HotNews. Mihai Voinea, autor al investigației alături de Andreea Pocotilă și cofondator al Recorder, a precizat pentru HotNews că a cedat gratuit dreptul de difuzare pentru a ajunge la un public cât mai mare.

B1TV va transmite, la rândul său, documentarul Recorder duminică seară.

Întrebată de HotNews „De ce dați documentarul?”, Adriana Săftoiu a explicat, scurt: „Cred că merită. Decizia au luat-o colegii de la editorial. Ne-am sfătuit. Credem că merită să fie văzut pe TVR”.

Pe site-ul TVR nu a fost încă operată schimbarea de program. De la acea oră (21:00) apare în continuare în program emisiunea „Câștigă România”, concursul de cultură generală prezentat de Virgil Ianțu.

„Ne-a contactat doamna președinte director general TVR (nr. Adriana Săftoiu) pentru a ne cere dreptul să difuzeze și am acceptat întrucât dorim să ajungă la un public cât mai numeros”, a precizat Mihai Voinea.

El a explicat că a mai fost contactat și de către reprezentanții B1TV care au spus că vor să-l difuzeze duminică și Recorder și-a dat acceptul.

„Justiție Capturată”

Documentarul „Justiție Capturată” a fost publicat marți seară de către Recorder pe canalul propriul de YouTube și în 16 ore a avut peste 600.000 de vizualizări.

Documentarul este o investigație despre starea justiției din România, fenomenul prescrierilor, dar și efectele centralizării puterii la nivelul „unor magistrați care coabitează cu polticienii”.

În documentarul Recorder, au fost intervievați procurorul militar Liviu Lascu, Crin Bologa, fostul procuror-șef al DNA între perioadele Laura Codruța Kovesi si Marius Voineag, dar și o procuroare din DNA și o judecătoare de la Curtea de Apel, care au vorbit sub anonimat.

Claudiu Sandu, reprezentat al procurorilor în CSM, a spus că s-a ajuns ca interpretarea exagerat formală a legii să ducă la anularea probelor din dosar „pentru orice”, pentru ceea ce el a metaforizat ca fiind „o virgulă”.

„Am ajuns să reinventăm Dreptul” a spus Sandu, care a afirmat că „eu nu-mi aduc aminte de o mare sentință de vinovăție în ultima vreme”. Masacrarea ideii de justiție, a spus Sandu, îi demobilizează pe magistrați și îi dezarmează pe cetățeni.