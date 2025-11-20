Uber va folosi roboți pentru a livra mâncare în două orașe europene

Uber a semnat un parteneriat cu compania Starship Technologies și va folosi roboți pentru a face livrări prin aplicația Eats, în două orașe europene. Roboții au șase roți și se deplasează pe trotuar.

Livrările robotice Uber Eats vor începe în decembrie în orașele britanice Leeds și Sheffield, vor urma și alte orașe de pe continent în 2026, iar din 2027 roboții vor fi disponibili și în SUA, scriu publicațiile Bloomberg și TechCrunch.

Roboții vor fi folosiți pentru livrări mai scurte de 30 de minute și pe distanțe mai mici de 3,2 km.

Parteneriatul cu Starship este cel mai recent dintr-o listă lungă de colaborări pe care Uber le-a încheiat cu companii de vehicule autonome de toate formele și dimensiunile.

Starship Technologies spune că în lume are 3.000 de roboți care fac livrări în 270 de locuri diferite.