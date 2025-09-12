Ucraina a atacat cu o dronă centrala nucleară Smolensk, afirmă Rusia / Precizările Rosatom

O dronă ucraineană a atacat clădirea unei unități energetice operaționale a centralei nucleare Smolensk, potrivit companiei de energie nucleară Rosatom, preluată de agențiile de presă ruse.

Drona a fost doborâtă, a transmis RIA, iar Interfax a scris că nu există victime sau pagube. Potrivit TASS, mai multe ferestre de la camere auxiliare au fost sparte.

Atacul cu dronă nu a afectat siguranța operațională a centralei, a mai transmis Rosatom.

Potrivit acesteia, „la 12 septembrie 2025, la ora 03:52, ora Moscovei, un vehicul aerian de luptă fără pilot al Forțelor Armate ale Ucrainei a fost suprimat prin mijloace tehnice pe teritoriul sitului industrial al centralei nucleare Smolensk, în apropiere de Unitatea 3. Când a căzut, drona a explodat direct lângă conducta de ventilație a compartimentului reactorului Unității 3 în funcțiune a centralei nucleare Smolensk. Ca urmare a atacului, mai multe ferestre ale spațiilor auxiliare, inclusiv sala cazanelor de pornire și stația de răcire, au fost aruncate în aer. Nu au existat pagube sau victime, iar nivelul de radiații la fața locului a fost normal“.

Afirmațiile rusești vin după ce Ucraina a desfășurat peste noapte un atac aerian masiv, ministerul apărării de la Moscova afirmând că a doborât 221 de drone inamice.

Dintre acestea, în Smolensk au fost interceptate 42, potrivit oficialilor militari ruși.

Un val de drone a atacat orașul rus Smolensk, potrivit oficialilor și rezidenților locali. Guvernatorul regiunii Smolensk, Vasily Anokhin, a declarat peste noapte că unitățile de apărare aeriană resping un atac cu drone deasupra regiunii, dar nu a oferit informații suplimentare.

Locuitorii din Smolensk au raportat explozii în oraș. În imaginile postate pe rețelele sociale, martorii oculari au afirmat că dronele au vizat o instalație Lukoil din apropiere. Clipuri postate online au arătat nori de fum și flăcări ale unui incendiu de mari dimensiuni.

