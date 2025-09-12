Atac aerian masiv în mai multe regiuni din Rusia / Moscova și instalații petroliere, printre ținte / Rușii spun că au doborât 221 de drone

Incendiu după un atac ucrainean cu drone. Foto: Captură X

Ucraina a desfășurat în noaptea de joi spre vineri un atac aerian masiv în mai multe regiuni din Rusia. Ministerul apărării de la Moscova a afirmat că a doborât 221 de drone ucrainene, dar există informații privind explozii și incendii provocate de atacul ucrainean în mai multe zone din Rusia.

Potrivit ministerului rus al apărării, citat de TASS, cele mai multe drone au fost interceptate în regiunile Briansk (85), Smolensk (42) și Leningrad (28). Una dintre regiunile vizate a fost cea a Moscovei, unde rușii spun că au doborât nouă drone.

Atacul ar fi provocat incendii la o navă din portul Primorsk și la o unitate Lukoil din Smolensk, scrie Kyiv Independent.

Locuitori din regiunea Leningrad au spus că atacul a fost una dintre cele mai masive lovituri asupra regiunii de la începutul războiului.

Aproximativ 30 de drone au fost doborâte deasupra regiunii Leningrad Oblast, a declarat guvernatorul regional Aleksandr Drozdenko.

Incendiu la o navă din Primorsk

Resturi de drone s-au prăbușit în mai multe din Tosno, un oraș situat la 53 de kilometri sud-vest de Sankt Petersburg, dar nu au provocat victime sau pagube, a afirmat guvernatorul regiunii Leningrad, Aleksandr Drozdenko. Fragmente au căzut, de asemenea, în alte sate din regiune, inclusiv Vsevolozhsk, Pokrovskoye și Uzmino.

Mai devreme în cursul nopții, Drozdenko a afirmase că apărarea aeriană era în acțiune deasupra districtului Pushkinsky din Sankt Petersburg.

Atacul a provocat un incendiu pe o navă în portul Primorsk, a raportat Drozdenko. El a afirmat că incendiul a fost stins și că nu există niciun pericol de deversări de petrol.

Drozdenko a afirmat ulterior că atacul a provocat un incendiu la o stație de pompare din Primorsk. El a spus că acesta a fost stins fără victime.

Portul Primorsk este cel mai mare port rusesc de încărcare a petrolului din Marea Baltică.

Amenințarea cu drone în regiune a forțat închiderea aeroportului Pulkovo din Sankt Petersburg – o procedură din ce în ce mai frecventă în contextul intensificării atacurilor cu drone ucrainene. Aproape 50 de zboruri au fost întrerupte sau anulate din cauza închiderii.

Moscova a fost și ea vizată

Dronele au vizat și capitala rusă. Cel puțin nouă drone ucrainene au fost doborâte în apropiere de Moscova, a declarat primarul Serghei Sobyanin.

Sobyanin a afirmat pe Telegram că echipajele de urgență au intervenit unde au căzut resturile de drone. Primarul nu a oferit detalii cu privire la locul în care au fost doborâte dronele și nici nu a furnizat informații cu privire la eventuale pagube.

Canalele rusești Telegram, citând relatări ale locuitorilor, au raportat explozii în comunitățile Mozhaysk și Dedovsk din regiunea Moscovei, situată la vest de periferia capitalei.

Un alt val de drone a atacat orașul rus Smolensk, potrivit oficialilor și rezidenților locali. Guvernatorul regiunii Smolensk, Vasily Anokhin, a declarat peste noapte că unitățile de apărare aeriană resping un atac cu drone deasupra regiunii, dar nu a oferit informații suplimentare.

Locuitorii din Smolensk au raportat explozii în oraș. În imaginile postate pe rețelele sociale, martorii oculari au afirmat că dronele au vizat o instalație Lukoil din apropiere. Clipuri postate online arată fum și flăcări care se ridică dintr-un incendiu de mari dimensiuni.